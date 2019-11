Entschädigung soll verdreifacht werden

Durmersheim

Murgtalstraße wird saniert Durmersheim (HH) - Man sieht es der Murgtalstraße an, dass sie zwischen Kniebisstraß e und südlichem Ortsrand in schlechtem Zustand ist. Der Asphalt hat Zentimeter tiefe Löcher. Der Gemeinderat beschloss deshalb, dass die Sanierung im Jahr 2020 angepackt wird (Foto: HH).

Bühlertal

Weiler lässt Amann keine Chance Bühlertal (ti) - Simon Weiler von der Spvgg Ottenau hat bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Bühlertal den Pokal bei der Jugend U 18 A gewonnen. In einem recht einseitigen Finale hatte der Mitfavorit Samuel Amann (TTC Iffezheim; Foto: toto) nicht den Hauch einer Chance.

Karlsruhe

Vom Haus zum Kleinstkraftwerk Karlsruhe (vn) - Plus-Energie-Siedlungen sollen in der Bauleitplanung Standards für Jahrzehnte setzen. Ziel ist es, jedes Haus in ein smartes Kleinstkraftwerk zu verwandeln, das mehr Strom produziert als es verbraucht. In den Kommunen ist das Thema angekommen (Foto: dpa/av).

Durmersheim

Ärger mit Laub und Wurzeln Durmersheim (HH) - Der Gemeinderat hat sich mit den Folgen von Straßenbäumen befasst: Laub in Dachrinnen und Wurzeln, die in Grundstücke vordringen. Bürgermeister Anderas Augustin plädierte gegen das Zurückschneiden der Kronen und für eindämmende Maßnahmen (Foto: HH).