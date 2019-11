"Engagement zum Wohle der Allgemeinheit"

Die musikalische Eröffnung des Ehrungsreigens hatte in gewohnter Manier der Musikverein übernommen und mit dem Stück "Call of Heroes" den Abend eingeläutet. In seiner Begrüßung bedankte sich Dehmelt "bei allen örtlichen Vereinen und Institutionen für deren Engagement zum Wohle der Allgemeinheit". So verdiene für ihn gerade die Jugendarbeit ein besonderes Lob, da sie den jungen Menschen Teamgeist und Perspektiven vermittelt sowie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht. Auch sei inzwischen ein Netzwerk entstanden, das "die Kommune niemals leisten oder ersetzen könnte".

Den folgenden Ehrungsmarathon läuteten die Blutspenderehrungen ein. Mariola Jehle, Irina Mirgorodsky, Marion Schmitz (alle zehn Spenden), Rolf Schell und Petra Sorg (beide 25 Spenden) und Vincenzo Ciullo (50 Spenden) wurden ausgezeichnet. Für sie hatte Dehmelt neben der obligatorischen Ehrennadel auch "einen flüssigen Gruß zur Blutauffrischung". Für das Ablegen des Jungmusiker-Leistungsabzeichens in Silber wurde Neele Schöffel geehrt und für 50-jähriges Singen im Kirchenchor wurden Gisela Eisenmann, Melanie Hammes, Monika Obermann und Hildegard Schuler ausgezeichnet. "Der Dienst in einer freiwilligen Feuerwehr ist in ganz besonderem Maße ein Ehrendienst", läutete Dehmelt die Auszeichnung von vier verdienten Floriansjünger ein. Roland Rieger und Markus Rudolph erhielten das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre, Johann Nikolitsch das goldene für 40 Jahre und für 50 Jahre wurde Bernhard Heizmann ausgezeichnet. Bei der "Doing Good Challenge", einem Wettbewerb, der soziales Engagement von Jugendlichen fördert und würdigt, hatten Sara Milzcarek, Lara Curic, Mara Greif und Cassy Zimmermann teilgenommen und in einem Videoclip stellten sie ihr wohltätiges Projekt vor. Von der Jury des bundesweiten Wettbewerbs wurden sie mit "einem hervorragenden dritten Preis" honoriert.

Den zweiten Teil des Abends nahmen die Sportlerehrungen ein, bei denen als Vereinsmeister im Jugendturnen Zoe Roth und Leonhard Merkel ausgezeichnet wurden. Für ihren dritten Platz beim Landesturnfest in Bruchsal gab es für Mark Balla, Ava Frietsch, Elisabeth Bondarev und Elisa Lindemann neben Medaille auch Kinogutscheine. Paul Lorenz (Sieger Kinderwettkampf), Ben Rösinger (zweiter Platz Kids-Cup) und Sina Ullrich (zweiter Platz Jahrgangsbestenwettkämpfe) komplettierten die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in der Turnerschaft. Bei den Kreismeisterschaften sicherten sich Stella Siegel, Alice Müller und Zoe Exel die Meisterehren beim Leichtathletiknachwuchs. Ungeschlagener Meister in der Bezirksklasse U 14 wurden vom Tennisclub das Team Petra Botarel, Lisa Böhm, Lisa Dörmann und Amelie Arnold. Bei der U16-Mannschaft errangen Scarlett Eßlinger, Elina Kaul, Leonie Kirrwald, André Wiesner, Raymon Wiesner, Michael Buttau, Sascha Pede und Jakob Amann ebenfalls Meisterehren. Erfolgreich waren die D-Junioren der Fußballabteilung mit Sadin Aganovic, Kevin Gert, Randy Schutsch, Dejan Beric, Alhagie Nije, Khalid Alkitaz, Luis Stolz, Christof Frisorger, Sebastian Iftodii, Luka Roscic, Blazey Slowik und Endes Erdogan. Bei den Schützen im Spargeldorf wurden Adrian Höll (zweiter Platz Landesmeisterschaften) und das Team mit Josef Nowak, Norbert Holzer und Clement Lemay (Kreismeister KK-Liegendwettkampf) ausgezeichnet. Für den Angelsportverein war Nils Göppert (Vereinsmeister) erfolgreich und Merle Sartor vom Radsportverein mit ihrem dritten Platz bei den südbadischen Meisterschaften im Geschicklichkeitsfahren. Erfolgreich für den Eisportclub war das U 17-Team (BaWü Vizemeister) mit Finn Hensel, Maurice Hempel, Max Braun, Maximilian Mlynek, Jeremy Rich, Kevin Lang und Kevin Andreev. Meister der U20 wurden Finn Hensel, Dustin Hensel, Leon Suljkic, Walerij, Bergmann, Jan Kleinkopf, Maximilian Mlynek, Jeremy Rich, Justin Rich, Justus Lehmacher, Dan-Julian Zehner, Philipp Denzer, Kevin Andreev, Dennys Mylyaniyk und Feodor Feil. Den Titel "Deutscher Curling Schülermeister" errangen Lara Ullrich, Julia Ewa Nielipinska, Leon Wiesner, Elias Gabriel Du und Simon Kliemann.

Herausragende Leistungen auf Bundes- und Europaebene erzielten die Senioren-Leichtathleten Joachim Weber (400- und 800 Meter-Lauf) und Antje Köhler (Bahngehen). Deutsche Meisterin mit der Hip-Hop-Tanzgruppe Flashh wurde Sophie Diez, die zusammen mit ihrer Gruppe zum Abschluss einen Liveauftritt auf die Bühne zauberte.