Auf Merzeau droht Räumung

Die Bima hat allerdings noch keine direkten Kündigungen ausgesprochen, sagt Günther Danziger, Hauptstellenleiter der Liegenschaftsverwaltung in Freiburg. Vielmehr habe man die Mieter im Juli darüber informiert, dass man die Nutzungsverhältnisse "möglicherweise 2020" beenden wolle. Mit den mittlerweile verworfenen Plänen des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Merzeau ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge einzurichten (wir berichteten), habe die Neuordnung nichts zu tun, so die Bima.

Danziger räumt ein, dass sich die Bima im gewissen Sinne in der "Zwickmühle" sehe. Einerseits dränge die Stadt Rastatt darauf, dass die Flächen frei werden. Andererseits sehe man sich zuverlässigen Mietern gegenüber. Danziger kündigt an, dass man mit "viel Fingerspitzengefühl" bei der Neuordnung der Kasernenareale vorgehen wolle. Dabei sehe er auch die Stadt Rastatt aufgrund des sozialen Hintergrunds der Mieter in der Pflicht. Zur Beantwortung der Frage, ob man Alternativen für die vor der Verdrängung stehenden Nutzer anbieten kann, sah man sich bis gestern im Rathaus nicht in der Lage. Der Zirkus Bely beispielsweise überwintert bereits seit 19 Jahren auf Merzeau, auch auf damalige Vermittlung der Stadt. Einen Alternativstandort habe man bislang nicht in Sicht, sagte Zirkusdirektorin Marina Frank dem BT. Man würde aber gerne in der Barockstadt bleiben. Danziger betont, dass man aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht im kommenden Jahr mit einem Teilabriss der Gebäude beginnen müsse. Wie man wo vorgehe, soll noch vor Ort entschieden werden. Von der drohenden Räumung sind der Landkreis, der ein Flüchtlingsheim an die Stadt Rastatt untervermietet hat, und der Zoll nicht betroffen.

Wie berichtet, will die Bima zur Entwicklung der Kasernenareale Merzeau und Peré auf der einen Seite der L 75 (ehemals B 36) sowie Türkenlouis auf der anderen Seite im ersten Quartal des nächsten Jahres in Abstimmung mit der Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Im Gemeinderat gab es immer wieder Klagen über den "Schandfleck" am südlichen Stadteingang, ohne dass die Stadt planungsrechtlich weitere Schritte gegangen wäre. Stillstand herrschte auch deshalb, weil einige Zeit nicht klar war, ob Daimler möglicherweise auf das Merzeau-Gelände für seine Expansionspläne zugreift. Die Stadt hat mittlerweile ihre Wohnbaupläne für Merzeau bekräftigt und will diese mit einem innovativen Ansatz in die Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2032 einbetten.