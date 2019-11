Neue Mobilität: Elektro-Carsharing









In Kooperation zwischen der Eneregio und dem Calwer Start-up-Unternehmen deer GmbH wird den Bürgern in beiden Gemeinden die neue Mobilität der Zukunft näher gebracht und das Carsharing-Netz der Firma deer weiter ausgebaut. "Mit dem Start des Carsharings in Kuppenheim und Muggensturm hält das Calwer Modellprojekt nun Einzug in die Nachbarregion", freut sich Ricarda Becker, Leiterin mobility services & sales der deer GmbH, über die Zusammenarbeit mit der Eneregio und deren Geschäftsführer Jochen Mühl.

Die beiden Unternehmen haben sich zudem für die Installation von mehreren Ladesäulen entschieden. "Im Rahmen der Klima- und Energiewende für die Region hat es uns überzeugt, dass wir zu den installierten Ladesäulen nun auch noch ein nachhaltig angetriebenes Carsharingsystem für die Bürger anbieten können", zeigt sich der Geschäftsführer Jochen Mühl begeistert.

Die Registrierung und Nutzung für die elektrisch betriebenen Fahrzeuge mit bis zu 300 Kilometer Reichweite sei dabei transparent und einfach. Über eine App oder einen RFID-Chip können die Nutzer flexibel das Fahrzeug für ihre Fahrten nutzen und so umweltschonend die Region erkunden. Hierbei stehen mehrere Fahrzeugmodelle von Renault, VW und BMW zur Verfügung.

Abholstation und Abgabestation bilden die Ladesäulen, die die Eneregio ebenfalls gemeinsam mit dem Calwer Mobilitätsdienstleister aufbaut. Hier werden die Fahrzeuge nach Ende der Buchung für die nächste Fahrt vollgeladen. Buchungen selbst können dabei via App, Buchungsportal und telefonisch beim Kundenservice vorgenommen werden. Damit rundet das neue Carsharing der Eneregio den Einstieg in die Elektromobilität mit einem ganzheitlichen Angebot ab. "Die Mobilität der Zukunft funktioniert nur dann, wenn verschiedene Beteiligte zusammen Hand in Hand arbeiten und die Mobilität und das Umweltbewusstsein des Kunden im Fokus haben", betont Becker in der gemeinsamen Presseerklärung.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Karsten Mußler, freut sich über die neue Kooperation. "Es freut mich, dass wir der Bevölkerung in Kuppenheim und Muggensturm ein Angebot unterbreiten können, das sonst nur den städtischen Gebieten vorbehalten ist", so Mußler. "Wir können nun mit einem durchdachten Mobilitätsdenken individuelle Lösungen sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen anbieten und so kompetent auf die Bedürfnisse der Interessenten eingehen und die Kunden beim Umstieg auf die neuen Mobilitätsformen begleiten. Die notwendige Infrastruktur wird in den nächsten Wochen und Monaten konsequent aufgebaut." Eine neue Ladesäule werde in den kommenden Wochen in Kuppenheim an der neuen Veranstaltungshalle entstehen. Eine Schnellladesäule ist bereits auf dem Gelände des EKZ in Oberndorf errichtet. In Muggensturm seien Standorte an der Wolf-Eberstein-Halle und am Bahnhof in Planung. Das Netz der Ladesäulen werde sowohl in Kuppenheim als auch in Muggensturm in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut. Weitere Informationen unter www.deer-carsharing.de, (0 70 51) 1 30 01 20, E-Mail: carsharing@deer-mobility.de sowie bei der Eneregio GmbH in den Servicebüros vor Ort oder (0 72 22) 4 05 68 80.