Soziales Netzwerk, das den Namen verdient

Vor rund vier Wochen hatte ein Gruppenmitglied den Vorschlag gemacht, für Obdachlose am 23. Dezember einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt zu öffnen. Die Resonanz war riesig, erzählt Claudia Ball, die von der Idee gleich begeistert war. Genauso wie ihr Mann Thomas und viele andere aus der Rastatt-Gruppe. Zum Beispiel auch Nadine Hänel. Bei dem Trio laufen die organisatorischen Fäden nun zusammen. Es gibt aber weitaus mehr Helfer. Auch die Stadtverwaltung ist mit im Boot. "Die Stadt war gleich bereit, uns einen Stand kostenlos zur Verfügung zu stellen", ist Claudia Ball begeistert.

Einige Gewerbetreibende und Beschicker von Weihnachtmarktständen haben ihre Hilfe zugesagt. Zu den Sachspenden gehören zum Beispiel 100 Mohrenköpfe, Bratwürste, Brot und Brötchen. Die Pächterin des Schützenhauses in Iffezheim wird zudem mit ihrem kompletten Team antreten, um Speisen und Getränke auszugeben - und einen Riesentopf Gulaschsuppe mitbringen. Denn natürlich sollen alle Hygienevorschriften streng eingehalten werden. Daher sind die Organisatoren froh über diese professionelle Hilfe. Eine Druckerei hat 200 Flyer produziert, die vorher von Gruppenmitgliedern entworfen wurden, um für die Aktion unter den Wohnsitzlosen und Bedürftigen Werbung zu machen. Privatleute spenden Kuchen, Gebäck, Kaffee und Tee. Was noch benötigt wird: Einweggeschirr und -besteck für Suppe und Kuchen. Wer so etwas spenden möchte, kann mit Nadine Hänel, (01 76) 80 84 67 02, oder mit Claudia Ball, (01 57) 70 23 87 17 (ab 16 Uhr) Kontakt aufnehmen. Wer möchte, bringt am 23. Dezember warme Kleidung oder Hygieneartikel (Duschgel, Einwegrasierer) mit.

Alle Spenden werden gesammelt und der Caritas, mit der man zusammenarbeitet, zur Verteilung übergeben. Das gilt auch für das Geld, das in die Spendenbox geworfen wird. Zudem gibt es ein Konto für Spenden, das die Caritas eingerichtet hat. IBAN: DE 70 6655 0070 0000 0519 04. Verwendungszweck: Rastatter Bevölkerung will helfen.

Die Akteure hoffen nun, dass am 23. Dezember recht viele Obdachlose und andere Bedürftige (hier wird kein Unterschied gemacht) den Weg zum Stand finden. Er befindet sich in der Nähe des Rathauses. "Wir würden uns freuen, wenn am Abend von den Lebensmitteln nichts mehr übrig wäre", sagt Nadine Hänel. Sollte es doch Reste geben, werden diese nicht weggeworfen, sondern anderweitig an soziale Einrichtungen verteilt.