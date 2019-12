Adventsmarkt lockt mit bunter Mischung









Es gab Blasmusik, Chorgesang, Bandauftritte, Tanzvorführungen, Beiträge von Schulen und Kindergärten sowie Alphornklänge, die ebenfalls schon in der Vergangenheit zum musikalischen Spektrum der Veranstaltung gehörten.

Zu den vielen Besuchern, die an allen drei Tagen für äußerst regen Umtrieb sorgten, gesellte sich erstmals eine Gruppe aus Chennevières. "Bienvenue" hieß Bürgermeister Andreas Augustin die etwa 30 Gäste aus der französischen Partnergemeinde, die schon am Donnerstag angereist waren, bei der Eröffnung mit einigen Worten in ihrer Landessprache willkommen. Man freue sich, erwiderte Claudie Bétaille, Partnerschaftssekretärin von Chennevières, mit dem "Marché de Noel" in Durmersheim eine "wahre Institution" der deutschen Weihnachtszeit kennenlernen`zu dürfen. Ins Deutsche übersetzt wurde die kurze Ansprache von Nicole Gauthier.

Die Visite auf dem Bickesheimer Platz war für die Franzosen nicht die einzige Station ihrer Erkundung von Adventsbräuchen. Unter der Leitung von Gemeinderätin Andrea Bruder, die sich in der Hardtgemeinde um die deutsch-französische Verbindung kümmert, wurde zusammen mit den privaten Gastgebern auch der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe besucht. Einige schauten sich zudem das Pendant in Baden-Baden an, wie zu hören war.

Beim Durmersheimer Adventsmarkt, der wie üblich auch den Pfarrhof von St. Bernhard und die Pfarrscheune umfasste, zählte die Budengasse diesmal zwei oder drei Hütten weniger als in den Vorjahren. Kinder zog es vor allem zur kleinen Eisenbahn, mit der sie ein paar Runden drehen konnten.

Neben einer Krippe im Pfarrhof gab es in der Wallfahrtskirche wie gewohnt die große biblische Landschaft mit dem noch leeren Stall zu bewundern, in dem sich bald Maria und Josef einfinden werden. Auf der Adventsmarktbühne herrschte derweil fröhlich buntes Leben. Neu im Programm war in diesem Jahr Chi-Chas XL-Xmas-Show, für die sich der namensgebende Armin Heil in Schale warf, um im Stil von Elvis Presley, Dean Martin und Frank Sinatra mit passenden Songs dieser Idole Glitzerstimmung zu verbreiten. Er legte sich dafür nicht alleine ins Zeug, sondern holte noch ein paar Kollegen auf die Bühne.

Umringt wie ein Star wurde jedoch ein anderer: Am späten Samstagnachmittag erschien der heilige Nikolaus im Bischofsgewand und mit einem Leiterwagen voller süßer und fruchtiger Gaben. Jung und alt scharten sich um ihn, zur Begrüßung sang der Chor der Friedrichschule.