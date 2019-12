NABU-Igelstation wird vorübergehend geduldet

Stuttgart

Forderungen im Sammelpack Stuttgart (bjhw) - "Fridays for Future" (FfF) in Baden-Württemberg verlangt, die wissenschaftliche Basis der Klimadiskussion nachzubessern. In Stuttgart wurden zehn Forderungen vorgestellt, um die Landesregierung zum Handeln zu zwingen. Dafür gab es Lob und Kritik (Foto: dpa/av). » Weitersagen (bjhw) - "Fridays for Future" (FfF) in Baden-Württemberg verlangt, die wissenschaftliche Basis der Klimadiskussion nachzubessern. In Stuttgart wurden zehn Forderungen vorgestellt, um die Landesregierung zum Handeln zu zwingen. Dafür gab es Lob und Kritik (Foto: dpa/av). » - Mehr

Rastatt

Pflanzen gegen Insektensterben Rastatt (sawe) - "Auch private Gärten können wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tierarten bieten", sagt Karl-Ludwig Matt. Der Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Rastatt wirbt dafür, heimische Pflanzen zu setzen, um einen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten (Foto: sawe). » Weitersagen (sawe) - "Auch private Gärten können wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tierarten bieten", sagt Karl-Ludwig Matt. Der Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Rastatt wirbt dafür, heimische Pflanzen zu setzen, um einen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten (Foto: sawe). » - Mehr

Bischweier

Schonfrist für Tierhof Bischweier (sawe) - Schonfrist für den Tierhof mit NABU-Igelstation in Bischweier, für den eine Abrissverfügung vorliegt. Das Landratsamt Rastatt will nun zunächst das Widerspruchsverfahren überprüfen und zeigt sich angesichts einer Fristverlängerung gesprächsbereit (Foto: fuv). » Weitersagen (sawe) - Schonfrist für den Tierhof mit NABU-Igelstation in Bischweier, für den eine Abrissverfügung vorliegt. Das Landratsamt Rastatt will nun zunächst das Widerspruchsverfahren überprüfen und zeigt sich angesichts einer Fristverlängerung gesprächsbereit (Foto: fuv). » - Mehr

Elchesheim

Hornissen getötet: Bußgeldverfahren Elchesheim (as) - Hornissen sind streng geschützt, ein Nest darf nicht einfach entfernt werden. So wird jetzt ein Bußgeldverfahren gegen den Schädlingsbekämpfer eingeleitet, der in Elchesheim-Illingen die in einem ausgehöhlten Baumstumpf beheimateten Tiere vergiftet hat (Foto: Deible). » Weitersagen (as) - Hornissen sind streng geschützt, ein Nest darf nicht einfach entfernt werden. So wird jetzt ein Bußgeldverfahren gegen den Schädlingsbekämpfer eingeleitet, der in Elchesheim-Illingen die in einem ausgehöhlten Baumstumpf beheimateten Tiere vergiftet hat (Foto: Deible). » - Mehr