Hilfe für Menschen in Flüchtlingslagern in Idlib



Die Hilfsorganisation mit Sitz in Muggensturm konnte in diesem Jahr knapp 200 Zelte für Flüchtlingsfamilien beschaffen - ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Zahlen. Doch für mehr hat es aus finanziellen Gründen nicht gereicht. In seinem monatlichen Newsletter wird Malige vor diesem Hintergrund bezüglich der weiteren Projekte in Syrien, im Libanon und der Türkei deutlich: "Ob wir diese Hilfe im kommenden Jahr im bisherigen Umfang leisten dürfen, ist aktuell völlig unklar."

Wie berichtet, mussten die bisher etablierten Hilfsangebote zurückgefahren werden. So erhalten rund 180 Familien in Damaskus jeden Monat Lebensmittel, bislang waren es 200. Diese "Carepakete" enthalten neben Grundnahrungsmitteln wie Reis, Nudeln, Bulgur, Zucker, Tomatenmark, Speiseöl oder Käse auch hin und wieder kleine "Luxusgüter" wie Tee oder Kaffee, sehr selten Fleisch. Alle Waren werden von lokalen Helfern im Land gekauft, gelagert und umverpackt. Das Netzwerk der Helfer ist in den vergangenen Jahren gleich geblieben, sie bekommen einen kleinen Obolus, der ihnen beim Überleben hilft.

Für etwa 120 Familien in Damaskus, die in recht einfachen Wohnungen untergebracht sind, bezahlt die Syrienhilfe die Miete, bislang konnte sie 160 Familien unterstützen. Manche wohnen zusammen mit anderen Familien, die allesamt innersyrische Flüchtlinge sind und deren Unterkunft zerstört wurde. Vor Bezug der Wohnungen erhalten die Familien einfache Matratzen, Bettdecken und Kochutensilien, wie Malige ausführt.

In der Region Idlib betreibt die Syrienhilfe zudem eine Schule in Atmeh, in der vor der jüngsten Flüchtlingswelle rund 400 Schüler unterrichtet wurden. 90 Prozent der Kinder sind Flüchtlinge, die in Lagern leben. "Die Schule platzt mittlerweile aus allen Nähten, etliche Kinder kommen sogar nachts in die Schule, damit sie in Lerngruppen in Ruhe auf Prüfungen lernen können", verdeutlicht Malige die Situation. In den großen Zelten, in denen bis zu drei Familien auf engstem Raum hausen, sei es sehr schwierig für die Kinder, in Ruhe zu lernen. Die Arbeit der Schule ist trotz der sehr beengten Verhältnisse erfolgreich, laut Malige besuchen 153 Schüler des letztjährigen Abiturjahrgangs eine Universität.

Mit ihren mobilen Garküchen fährt die Syrienhilfe in enger Abstimmung mit den wenigen anderen Hilfsorganisationen in der Region gezielt kleinere Lager in entlegeneren Bereichen an. "Jedes Lager hat eine eigene Leitung, mit der wir die Essenslieferung absprechen, denn wir möchten, dass alle im Lager auch etwas erhalten, wenn wir kommen", verdeutlicht Malige.

Nach aktuellen Zahlen des Organisationskomitees für Humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen leben rund vier Millionen Menschen, davon mehr als die Hälfte Kinder, in der Region um Idlib und Aleppo bis zur türkisch-syrischen Grenze. Etwa 700 000 davon leben in rund 400 Lagern, wie Malige in seinem aktuellen Newsletter berichtet.

Die Menschen hausen in einfachen Zelten, teilweise nur unter Planen oder in Bretterverschlägen, oft auf dem nackten Boden. Neben der Kälte seien auch starke Regenfälle ein großes Problem, da anschließend in den Lagern alles voller Schlamm sei, führt Malige weiter aus. Um diese Not ein wenig zu lindern, spielen am 8. Dezember um 11.15 Uhr fünf Musiker unentgeltlich Werke von Brahms, Schubert und Schumann in der Orangerie im Brenners, die vom Hotel kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

www.syrienhilfe.org