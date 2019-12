Rund 60 Azubis jährlich nötig

Karlsruhe

Wildparkstadion: Vollumbau startet Karlsruhe (red) - Der Neubau am Karlsruher Wildparkstadion wird in der kommenden Woche beginnen. Am Montag, 9. Dezember, hat die Stadt deshalb vor Ort eingeladen - zum symbolischen Spatenstich an der Ostkurve. Das Stadion soll bis 2022 fertiggestellt sein (Foto: dpa/Archiv).

Rausschmiss wegen T-Shirt Rheinstetten (kie) - Nikolas Karanikolas lacht wegen eines Rauswurfs, der ihm kürzlich widerfahren ist. "Gute sieben bis acht Sekunden war ich da drin", sagt er. Da drin: Das ist der Sicherheitsrat der UN in New York. Karanikolas war dort als Jugenddelegierter (Foto: pr). MIT VIDEO



Pisa-Studie: Unterschiede nach sozialem Status Stuttgart/Berlin (bjhw/dpa) – Seit der ersten Studie im Jahr 2000 ist Pisa in der Bundesrepublik mit dem Begriff "Schock" verbunden. Jetzt liegen für 2018 die Ergebnisse vor, und anders als damals schneiden die Schüler bei Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften über dem OECD-Durchschnitt ab.(Foto: dpa).

Erneut Autos in Flammen Kämpfelbach/Neuenbürg (lsw) - Zum wiederholten Mal sind in der Nähe von Pforzheim mehrere Autos angezündet worden. In der Nacht zum Dienstag brannten in Kämpfelbach zwei und in Neuenbürg drei Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte (Symbolfoto: dpa).