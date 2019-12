E-Mobilität auf dem Land wird ausgebaut

Ziel sei es, mindestens ein E-Carsharing-Auto in jeder Kommune anzubieten, erklärt Géza Winzig, seit Juli Klimaschutzmanager der Regio-Energie, der sein Büro im Rathaus Bietigheim hat (das BT berichtete). Die Entscheidungshoheit liege aber bei den Gemeinden, die das auch finanzieren müssen. "Will man die Bürger und Bürgerinnen zu klimafreundlicher Mobilität bewegen, so muss man ihnen Möglichkeiten bieten, ihre Alltagswege umweltschonender zu gestalten", heißt es in der Mitteilung.

Als Partner hat sich Regio-Energie das Calwer Start-up-Unternehmen deer an die Seite geholt, das sich speziell den Ausbau der E-Infrastruktur im ländlichen Raum auf die Fahnen geschrieben hat. In diesem Zusammenhang sind auch die Energiewerke von Muggensturm, Kuppenheim und Oberndorf (Eneregio GmbH) in das Thema eingestiegen, diesich in ihren Gemeinden für das Thema verantwortlich zeichnen (das BT berichtete).

Mit Ausnahme von Durmersheim wird jede Regio-Energie-Kommune Elektro-Carsharing bereitstellen. "Die Einsparung von CO wird in Durmersheim schon lange als gesellschaftliche Pflichtaufgabe gesehen", betont Bürgermeister Andreas Augustin. "Daher haben wir im Ort schon über zehn Jahre Carsharing und elektrische Ladesäulen. Die konsequente Fortentwicklung dieser Idee ist der Aufbau von Elektro-Carsharing mit weiteren Ladesäulen", kündigt er an.

Der Verkehr ist in den Mitglieds-Kommunen für den Ausstoß von etwa 215 000 Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen verantwortlich, heißt es in der Mitteilung weiter. Er stehe mit 41 Prozent am Gesamtanteil der verursachten Emissionen an der Spitze. Die Kommunen wollen durch die Umsetzung der Maßnahmen aus ihrem Klimaschutzkonzept die Emissionen senken.

"Klimaschutz wird in der Öffentlichkeit leider oftmals mit Verzicht oder einer Einschränkung der persönlichen Möglichkeiten gleichgesetzt.", merkt Winzig an und betont: "Das Gegenteil ist der Fall: Wir werden hier das Klima schützen und gleichzeitig persönlich davon profitieren."

Kommunen, die bereits über eine öffentliche Ladesäule verfügen, werden in Kürze an mehreren Standorten Elektro-Carsharing der Firma deer anbieten. In Bietigheim kam gestern das Carsharing-Auto an, das nun bei der Ladesäule am Rathaus stationiert ist. In Ötigheim (Bahnhof), Steinmauern (Rathaus) und Weisenbach (Gemeindehaus) soll ebenfalls schon in Kürze E-Carsharing angeboten werden. Neue Ladesäulen werden dieses Jahr noch in Ötigheim (Gemeindehaus Alte Schule und Bahnhof) und Loffenau (Rathaus) installiert. Weitere sind in Bischweier (Rathaus), Durmersheim (Gemeindezentrum Würmersheim), Elchesheim-Illingen (Rathaus), Kuppenheim (Cuppamare, Rathaus), Muggensturm (Bahnhof, Rathaus) und Malsch (Rathaus, Bahnhof, Hauptstraße/Ecke Weite Straße und Gemeindeverwaltung Waldprechtsweier) geplant. Bereits in Betrieb sind Ladestationen am Gemeindehaus Weisenbach, in der Hauptstraße Durmersheim, an den Rathäusern Steinmauern, Bietigheim und Ötigheim. Insgesamt wären die Regio-Energie-Kommunen dann mit 19 E-Ladesäulen ausgestattet.