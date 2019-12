"Sie sind das Allerletzte!"



Stein des Anstoßes ist eine Äußerung im Juli dieses Jahres im Internet: Härtel, der auf Facebook für eine Gruppe mit derzeit 5 144 Gefolgsleuten verantwortlich zeichnet und in der Öffentlichkeit als DJ Andi sowie CDU-Gemeinderat von Steinmauern in Erscheinung tritt, schrieb über Walker: "Sie sind das Allerletzte! Schämen Sie sich!" Hintergrund der Äußerung ist Härtels Wertung der Konsequenzen des Niederbühler Urteils: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte Mängel in der gaststättenrechtlichen Genehmigung der Stadtverwaltung für die Feuertaufe festgestellt; die Niederbühler Feuerteufel verlegten daraufhin die Veranstaltung an den Ortsrand. Die Entscheidung zog Kreise; im Landkreis machten sich Gemeinden Gedanken, wie durch Auflagen den Anliegen von Anwohnern Rechnung getragen werden kann. Härtel wirft in diesem Kontext Walker vor, den Niedergang der Vereine und des Brauchtums zu befördern, während er als OB noch die Vereine kräftig gefördert habe.

Walker, der sich gestern vor dem Amtsgericht selbst vertrat, pocht darauf, dass er jetzt als Rechtsanwalt gehandelt habe und nicht für aktuelle Entscheidungen der Stadtverwaltung verantwortlich gemacht werden dürfe. Er kreidet Härtel an, im Internet "kein unbeschriebenes Blatt" zu sein. "Das muss man nicht hinnehmen", verlangt der Rechtsanwalt von dem Facebook-Schreiber 500 Euro Schmerzensgeld wegen Beleidigung sowie die Zusage, künftig solche Äußerungen zu unterlassen.

Härtels Rechtsanwalt Klaus Harsch argumentierte dagegen, dass die Äußerung im Lichte eines "Meinungskampfs" zu betrachten sei. In der Sache gehe es um ein "hochbrisantes" Thema, da das Niederbühler Urteil Weiterungen nach sich ziehe für die Vereine, die durch Einschränkungen in ihrer Existenz gefährdet seien. Harsch: "Die Volksseele kocht." Und da müsse man es seinem Mandanten zubilligen, sich darüber aufzuregen. Walker sei Ex-OB, "nicht irgendjemand", kommentiere laufend die Kommunalpolitik. Eine Äußerung wie von Härtel "muss er aushalten", so Harsch.

Die aktenfüllenden Einlassungen der beiden Rechtsanwälte konnten Richter Uli Ehrmann sichtlich nicht beeindrucken. Er erläuterte, dass es unabhängig von den Niederbühler Umständen um zwei Grundsatzfragen gehe: Ist das Zitat überhaupt eine Beleidigung oder wird es von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und: Selbst wenn es eine Beleidigung sein sollte, müsse geklärt werden, ob deshalb gleich ein Schmerzensgeld fällig wird.

Die beiden Anwälte kündigten weitere Schriftsätze an. Ein Urteil wird im Januar erwartet.