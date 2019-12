Jumbo Jet will noch einmal die Bühne rocken

Von Sabine Wenzke Rastatt - Die Haare sind inzwischen deutlich kürzer und zum Teil grauer geworden. Doch der Enthusiasmus ist ungebrochen. Fast wie kleine Jungen freuen sich die vier gestandenen Männer, wenn sie von ihrem Auftritt erzählen, der am Samstag, 7. Dezember, ab 20 Uhr im Kellertheater stattfindet. Jumbo Jet ist angekündigt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Denn die Band ist schon längst Geschichte und wird nur für einen Abend wieder zum Leben erweckt. Ohne groß Werbung dafür zu machen, fanden die Karten im Bekannten- und Freundeskreis guten Absatz. Einige Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Die Formation wurde vor einem halben Jahrhundert aus der Taufe gehoben, Anlass für die Schulkameraden von einst, sich noch einmal in Originalbesetzung zusammenzufinden und die Musik der 60er und 70er Jahre live aufleben zu lassen so wie damals, als sie noch die Schulbank auf dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium drückten. Schon seit Wochen probt das Quartett mehrfach pro Woche für das abendfüllende Programm. Es geht dabei um das Zusammenspiel ohne Noten, nicht um das Musikmachen an sich. Denn die Mittsechziger sind in dieser Beziehung alles alte Hasen: Auch wenn sie beruflich ganz andere Wege eingeschlagen haben, die Musik hat sie nie losgelassen - frei nach dem Motto: einmal Musiker, immer Musiker. Joachim Damek (66) ist Verkehrsingenieur und spielt seit 1982 bis heute regelmäßig in der Tanz- und Showband "Troubadix". Balthasar Schmitz (67) ist Tierarzt und tritt zuweilen mit der Band "FreiGang" auf, die sich erdigem Blues, melodischen Balladen und rotzigem Bluesrock verschrieben hat. Ulli Goldenbaum (66) hat lange der Formation BCO (Beatles, Cleerwater, Oldies) angehört, die es aber seit April dieses Jahres nicht mehr gibt. Goldenbaum, der mit einem Schutz- und Wachdienst selbstständig war, tritt aber noch als Solokünstler oder im Duo auf. Achim Hettler (66), bis vor einem Jahr noch Hochschulprofessor an der TU Dortmund, spielt in keiner Band, hat aber nie mit dem klassischen Klavierspiel im privaten Kreis aufgehört. Auch im Urlaub setzt er sich gerne an den Flügel im Hotelfoyer und erfreut damit die anderen Gäste, erzählt er beiläufig. Er hatte viele Jahre Klavierunterricht. "Hauptsächlich Bach, denn Chopin war damals zu modern und daher verpönt", blickt er schmunzelnd auf die Anfänge zurück. Hinzu kam noch ein bisschen Gitarrenunterricht - "und dann kamen die Kumpels und es ging autodidaktisch in die Popmusik", berichtet Hettler lachend. Die Jungen waren damals 15 und 16 Jahre alt und wollten die Bühne rocken. Schlagzeuger Joachim ("Joschi") Damek erinnert sich noch gut daran, wie er auf Waschpulver-Trommeln rhythmisch die ersten Beats schlug. Die Jungen probten zuhause, ab 1968 dann in der Zaystraße im Keller bei Ulli Goldenbaum. Der erste öffentliche Auftritt fand am Nikolaustag, am 6. Dezember 1969 im Museumssaal neben dem heutigen "Parkrestaurant" statt. Wie hoch die Gage war, weiß niemand mehr genau. Das ist auch zweitrangig. Viel bedeutender war das Gefühl, das nach dem erfolgreichen Zusammenspiel in Erinnerung blieb: Stolz wie Oscar waren die damaligen Bandmitglieder Hettler, Damek und Goldenbaum. Bassist Schmitz kam erst später dazu. Und dann ging es munter weiter in den nachfolgenden Jahren. Auch die Eltern, meist die Väter, waren in diesen bewegten Zeiten gefordert, da stets ein Chauffeur gefunden werden musste, der die Jugendlichen in einem alten VW-Bus zu ihren Auftrittsorten kutschierte. Die Jungs waren viel im Murgtal und Kartung unterwegs, spielten oft bei Fastnachtsveranstaltungen. Als ein Bandmitglied krank wurde, sprang einmal kurzfristig der Rastatter Gitarrist Hans Lingenfelder ein, besser bekannt als Ricky King, berichten die Musiker nicht ohne Stolz von der prominenten Unterstützung. Aktiv war die Kapelle bis Fastnacht 1982, dann löste sie sich auf. Regelmäßigen Kontakt hatten die vier in den vergangenen Jahrzehnten zwar nicht, ganz aus den Augen verloren aber auch nicht, da sie sich mehr oder weniger zufällig trafen in Rastatt. Achim Hettler und Balthasar Schmitz kamen bei einer Finissage in der Pagodenburg auf die alten Zeiten zu sprechen. Unabhängig davon hatte Ulli Goldenbaum bereits in seinem Fotoalbum geblättert und zusammen mit "Joschi" schon die gleiche Idee entwickelt: 50 Jahre, da könnte man doch was machen... Viel Zeit zum Überlegen blieb freilich nicht. Denn Ulli Goldenbaums Sohn Timo mietete kurzerhand das Kellertheater an, weil die Reithalle schon anderweitig vergeben war. Somit gab es kein Zurück mehr, trotz manchen Lampenfiebers. Eingeübt haben die vier rund 30 Songs, unter anderem von den Beatles, Creedence Clearwater Revival, Fleedwood Mac und Shadows, aber auch französische Chansons. Und zum Schluss soll "Hey Jude" erklingen. Das ist ziemlich sicher. "Wir freuen uns riesig auf diesen Abend", sagt Balthasar Schmitz.

