Es leuchtet, blinkt und dreht sich



Wie berichtet, ist erstmals die Stadtverwaltung allein für die Bestückung der Schlossweihnacht verantwortlich, nachdem die bisherige Organisatorin das Handtuch geworfen hat. Markus Lang und Alicia Meisch, die städtischen Organisatoren, zeigten sich gestern froh, "jetzt hier zu stehen", nachdem man "das ganze Jahr über Zeit, Arbeit, Energie, Tränen, Frust und Freude da reingesteckt" habe, wie es Lang beim Rundgang über den Markt formulierte. "Total glücklich" zeigte sich auch Magda Ritter von der Schlossverwaltung darüber, dass das Angebot weitergeht.

24 Zelte beziehungsweise Stände und damit in etwa die Größe des Vorjahrs misst die Neuauflage, bei der erstmals eine Aktionsfläche für Auftritte freigehalten wird. Morgen spielt dort beispielsweise der Fanfarenzug auf, am Sonntag Sänger John Melo. Ein beleuchteter "Foto-Schlitten" lockt als zusätzliches Motiv, und eine Fotobox bildet einen weiteren mutmaßlichen Anziehungspunkt: Dort können Besucher kostenlos Bilder mit der Schloss-Illumination im Rücken schießen und in Windeseile ausdrucken lassen. Zwölf Kunsthandwerkszelte und zwölf Anlaufstellen mit Speis und/oder Trank prägen unterdessen das Angebot der Marktbestücker. Da dreht sich zum Beispiel ein Glühweinkarussell in vier Minuten um die eigene Achse - eines von nur dreien in Deutschland, wie es heißt, und von denen zudem das größte. Wenige Meter weiter: Ein 141 altes Kinderkarussell aus Holz, das bei Heilbronn "ausgegraben" und wieder flott gemacht werden konnte, wie Betreiber Hugo Levy erläutert. Unikate auch bei den Kunsthandwerkern: Handtaschen aus Recyclingstoffen, bemaltes, gebrauchsfähiges Porzellan, Raku-Kunst und mehr. In einer Kreativwerkstatt können Besucher sich auch mal selbst beim Drechseln probieren. Und Norbert Kleinlercher, der seine aus Holz gefertigten Krippen anbietet, beansprucht mit in alte Weinfässer eingebauten Krippen sogar ein Alleinstellungsmerkmal - wie die Schlossweihnacht selbst in der Region. Deren kulinarisches Angebot reicht von der Nudel-Hütte über Curry-Mobil (der einzige aus dem Vorjahr verbliebene Stand), heiße Cocktails, Poffertjes und Suppen bis hin zu italienischen Spezialitäten aus sizilianischer Familienproduktion. Bestückt ist das Areal, das auch drei Aufenthaltszelte mit Stehtischen aufbietet, im Übrigen mit mehr als 100 (Christ-)Bäumen. Diese können am Abschlusstag ab fünf Euro pro Stück ersteigert werden. Der Erlös soll einem gemeinnützigen Zweck zufließen. Geöffnet ist die Schlossweihnacht bis 15. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz dauert indes bis 23. Dezember.