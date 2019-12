Gemeinde bietet Fläche an

Bietigheim

Elektro-Carsharing und Ladesäulen Bietigheim (as) - Die E-Mobilität im ländlichen Raum wird ausgebaut. Ein Elektro-Carsharing-Angebot und neue Ladesäulen werden in den elf Kommunen des Netzwerks Regio-Energie aufgebaut. Ziel ist eine deutliche CO2-Einsparung durch den Verkehr (Foto: Vetter).

Durmersheim

Bunte Mischung auf Adventsmarkt Durmersheim (HH) - Rund 16 Stunden Programm bot der Durmersheimer Adventsmarkt, der am Freitagabend auf dem Bickesheimer Platz eröffnet wurde und am Sonntag endete. Erstmals war eine rund 30-köpfige Besuchergruppe aus der Partnergemeinde Chennevières dabei (Foto: HH).

Bühl

Knifflige Aufgabe für SV Sinzheim II Bühl (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter).