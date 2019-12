Maßgeschneiderte Zukunft Rastatt (dm) - Die Landkreisverwaltung hat mit der Erarbeitung der Grundlagen für das von Landrat Toni Huber angekündigte "Zukunftsprogramm 2030" begonnen. Jetzt hat sie auch einen offiziellen Auftrag des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Das Gremium genehmigte insgesamt 100 000 Euro für den Prozess, bei dem unter Beteiligung zahlreicher Akteure ein Leitfaden zur Weiterentwicklung des Landkreises entstehen soll. Dafür bekomme man dann ein für die Region maßgeschneidertes Konzept, wie es in der Sitzung hieß.







Anlass für Huber, ein solches Programm aufzulegen, sind die sogenannten "Megatrends", die sich auch auf den Landkreis auswirken: Dazu zählen unter anderem die Digitalisierung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens, der Klimawandel, die Migration, der demografische Wandel. Anlass für Huber, ein solches Programm aufzulegen, sind die sogenannten "Megatrends", die sich auch auf den Landkreis auswirken: Dazu zählen unter anderem die Digitalisierung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens, der Klimawandel, die Migration, der demografische Wandel. Diese wiederum bringen vielfache Veränderungen mit sich: Die Transformation der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität, die Frage nach Energiegewinnung, nachhaltigem Wirtschaften, Struktur der Gesundheitsversorgung, Integration und mehr. "Wir müssen jetzt Ideen entwickeln, um künftig bei diesen Themen agieren zu können und nicht nur reagieren zu müssen", so der Landrat. Im ersten Schritt, der derzeit hausintern läuft, wird eine Statusanalyse erstellt zu den Herausforderungen Familie und Soziales, Bildung und Kultur, Integration und Vielfalt, Mobilität und Infrastruktur, Ökologie und Gesundheit, Wirtschaft und Lebensqualität, Energie und Klimaschutz. Dann wird strukturiert, das heißt, aus der Analyse werden Strategien vorformuliert, also Ziele erarbeitet, erste Botschaften positioniert, die betroffenen Gruppen sowie Instrumente des Handelns benannt. Bis dahin würden alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung eingebunden, wie Dezernent Mario Mohr im Ausschuss erläuterte. Danach kommt die Öffentlichkeit ins Spiel - die Beteiligung von und Diskussion mit Kommunen, Bürgern, Verbänden, Wirtschaft und Kreistag stehen dann auf dem Programm, Workshops sind geplant. Hierbei wird erstmals ein externer Moderator eingesetzt. Über den Maßnahmenkatalog, der aus dem Prozess erwachsen soll, will man zur Kontrolle - und für eventuelle Nachbesserungen - dann noch einen Gutachter schauen lassen. Dem jetzigen Zeitplan zufolge würde das Strategiepapier schließlich Ende 2020 vorliegen. Im Ausschuss wurde das Projekt einmütig begrüßt, auch weil es letztlich durch die Einbindung der Öffentlichkeit und der Wirtschaft die Handschrift derjenigen trage, die im Landkreis leben und arbeiten und kein Konzept "von der Stange" sei.

