Mit ansteckender Freude

Wenn Martin Bleier mit im Spiel ist, dann handelt es sich meist um eine Veranstaltung der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal. Der Geschäftsführer der Kreisvereinigung stand also am Donnerstag auf der Aktionsbühne am E-Bass und kündigte kurz nach 18 Uhr die Inkluba an. Eine Band, deren Motto lautet: "Spaß haben am Musizieren." Und wenn es den Zuhörern zu kalt werde, sollten sie mitswingen, empfahl Bleier.

Dann sprach die Musik für sich. Bass, Lead-und Rhythmusgitarre, Schlagzeug, Keyboard, Gesang und jede Menge Rhythmus-Instrumente sorgten für einen tollen Sound. Die "Inkluba" hat ein so breites Repertoire auf Lager, da war für jeden etwas dabei zum Mitsingen und -swingen.

Reinhard Meys "Über den Wolken" folgten Udo Jürgens' "Aber bitte mit Sahne" und der eine oder andere Rock- und Popklassiker. "Knockin' on heaven's door" von Bob Dylan erklang genauso wie "Apache" von den Shadows oder der Clapton'sche Slowhand-Sound.

Was den Auftritt von "Inkluba" so besonders macht, ist die Freude, die die Musiker transportieren - auch wenn es auf dem Weihnachtsmarkt am Donnerstag ungemütlich kalt war. Mit Kongas, afrikanischen und Cajun-Trommeln agieren die Musiker im Einkl ang mit der Gesangssektion.

Den jüngeren ist allen gemein, dass sie in den Murgtalwerkstätten der Lebenshilfe arbeiten, die älteren besuchen die Seniorentagesbetreuung in Ottenau.

Musikalischer Kopf der Gruppe und Leadgitarrist ist Werner Rittler. Er arbeitet als Betreuer in der Seniorentagesstätte in Ottenau. Rittler war es auch, der die Idee zu "Inkluba" hatte. Vor fünf Jahren, erzählt er, habe er ein Konzept eingereicht und wurde vom Landessozialministerium belohnt. Aus einem Fördertopf für inklusive Projekte stellte die Landesregierung Mittel für die Grundausstattung der Band zur Verfügung.

Die Bandmitglieder, insgesamt sind es über 20 Musiker, sind im Alter von Ende 20 bis Anfang 60. Die Nichtbehinderten können alle auf Erfahrung in der Unterhaltungsmusik blicken, so Rittler. Wichtig bei dem Projekt und auch im prämierten Konzept sei der pädagogische Gedanke, so der Bandleader: "Auch behinderte Menschen haben eine natürliche Musikalität und sind für bestimmte Instrumente talentiert", stellt er fest. Andere sind eher Technik-Freaks. "Bei uns ist Christian beispielsweise für die Bühnentechnik zuständig. Er hat einfach das Techniker-Talent, kümmert sich um die vielen Kabel, die wir für einen Auftritt benötigen und kennt alle Steckverbindungen", erzählt Rittler. So eine Entdeckung eines Talents sei nachhaltig, betont er. Beim gemeinsamen Musizieren gehe es darum, Freude zu vermitteln - für die Bandmitglieder und für die Zuhörer. Für alle sei es der Beweis, dass Behinderte in der Gesellschaft etwas leisten könnten, unterstreicht Rittler. Bei rund 15 Auftritten im Jahr demonstriert "Inkluba" dies. Damit die Auftritte so gelingen wie am Donnerstag in Rastatt, probt die Band alle drei Wochen. Die nächste Gelegenheit, sie live zu erleben, gibt es am 12. Dezember. Dann spielt "Inkluba" ab 17.15 Uhr auf dem Gaggenauer Weihnachtsmarkt.