Federbachkanal ist ein "Sanierungsfall" Durmersheim (HH) - Unter neuen Vorzeichen landete am Mittwoch eine alte Idee wieder im Gemeinderat. Der Federbachkanal soll eine natürlichere Gestalt bekommen. "Verbesserung der Gewässerstruktur" heißt die amtliche Bezeichnung des Vorhabens. Vor elf Jahren war so etwas schon einmal geplant, damals als Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung des Mercedes-Benz-Werks in Rastatt. Beim Zweck ist es geblieben, doch diesmal zur Kompensation von Naturverlusten für ein Hebewerk, das im Zusammenhang mit dem Polder "Bellenkopf/Rappenwörth" erforderlich wird, der in Nachbarschaft zum Rhein nördlich von Neuburgweier entstehen soll.



Bürgermeister Andreas Augustin rief in Erinnerung, dass der "fast identische Plan" von 2008 an den Kosten gescheitert sei. Die Entsorgung von Sedimenten aus der Kanalsohle hätte 700 000 Euro gekostet, woraufhin das Regierungspräsidium (RP) die Finger davon gelassen habe. Ein Scheitern der Renaturierungsmaßnahme wolle man kein zweites Mal erleben, adressierte Augustin Erwartungen an die Behörde. Die Bezahlung würde komplett vom Land übernommen, betonte das Ortsoberhaupt. Teile des Projekts betreffen die Gemarkung Bietigheim. Was genau beabsichtigt ist, erläuterte Planer Peter Henigin. Die Entfernung von Ablagerungen werde großen Aufwand bedeuten, nahm er den Problemfall auf. Das Land habe zugesagt. Oberhalb der Brücke beim neuen Friedhof wolle man Vertiefungen schaffen, ein Kiesbett am Bachgrund herstellen und das Ufer bepflanzen. Im Umfeld des Katzensteg genannten Übergangs zwischen Aarweg und Oberwald sollen auf der Westseite über etwa 50 Meter Länge Windungen gebildet werden. Am Zusammenfluss von Federbachkanal und Schmiedbach ist laut Unterlagen eine Lockstrom-Buhne vorgesehen, um Fischen das Wandern zu erleichtern. Henigin hob die Vorteile für die Gemeinden hervor, da sie zum Gewässerschutz verpflichtet seien. Sie könnten aber nicht gezwungen werden, die Maßnahmen schnell durchzuführen. Was bis jetzt vorliege, sei keine Planung, "nur Ideenskizzen", umschrieb Henigin den Stand der Überlegungen. Matthias Maier (BuG) setzte die Vorschläge in Kontrast zum derzeitigen Zustand des Gewässers. Der Kanal führe selten Wasser, sei zum Rinnsal verkümmert. "Restnässe" nannte es Josef Tritsch (SPD). Fische würden verenden. Der größere Problemfall sei der Alte Federbach, westlich von Würmersheim, meinte Tritsch. Bürgermeister Augustin erklärte die Trockenheit mit Schutzbelangen des Wasserwerks "Rheinwald". Das Grundwasser müsse vor Schadstoffeinträgen aus dem Kanal bewahrt werden. Außerdem sein ein Steuerungswehr bei Ötigheim mutwillig zerstört worden. Henigin betonte, dass die dargelegten Plangedanken nicht auf andere Bäche, sondern auf den Kanal zielten. Das RP halte Verbesserungen für geboten und möglich. Die Planungshoheit liege aber bei der Gemeinde, ergänzte er und warb dafür, die Gelegenheit zu nutzen, den Wasserlauf zu optimieren. Trotz der geäußerten Bedenken hieß der Gemeinderat die unterbreiteten Empfehlungen einstimmig gut. Die konkrete Ausführung müsse erst geplant werden, bereitete Augustin auf eine längere Prozedur vor. Wie den Unterlagen zu entnehmen war, habe das RP gegenüber Augustin und seinem Bietigheimer Kollegen Constantin Braun zugesagt, die Kommunen in der Planungsarbeit zu unterstützen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bietigheim

Bietigheim erstellt Baumkataster Bietigheim (as) - Wer in Bietigheim einen Mann sieht, der mit einem Hammer die Bäume abklopft, sollte nicht erschrecken: Baumsachverständiger Ralf Kastner (Foto: as) erarbeitet im Auftrag der Gemeinde ein Baumkataster. Alle Bäume auf gemeindeeigenen Flächen werden erfasst und überprüft. » Weitersagen (as) - Wer in Bietigheim einen Mann sieht, der mit einem Hammer die Bäume abklopft, sollte nicht erschrecken: Baumsachverständiger Ralf Kastner (Foto: as) erarbeitet im Auftrag der Gemeinde ein Baumkataster. Alle Bäume auf gemeindeeigenen Flächen werden erfasst und überprüft. » - Mehr