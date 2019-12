"Die Schlossweihnacht ist eine echte Bereicherung"

"Mit gefällt es sehr gut. So eine schöne Kulisse findet man in der Region sonst nicht", sagt am Freitagabend nicht nur Peter Meinecke, der mit einigen Freunden an einem Glühweinstand steht. Seine Frau Claudia schaut in Richtung Schlossportal und ist vom bunten und abwechslungsreichen Farbenspiel begeistert: "Das ist einfach schön. So kommt schnell Weihnachtsstimmung auf", sagt sie.

Die Illumination gefällt auch Maike Gerstner und Peter Schreiber aus Ettlingen sehr gut: "Die Schlossweihnacht ist eine echte Bereicherung. Wir kommen sehr gerne hierher", berichten die beiden und freuen sich unter anderem über das abwechslungsreiche Speiseangebot, auch wenn vieles präsentiert wird, was eigentlich nicht typisch für einen Weihnachtsmarkt ist.

Aber gerade dies ist das Konzept und die Idee der Rastatter Schlossweihnacht 2019. Denn wer Angebote wie Würstchen, Langos oder heiße Mandeln und Zuckerwatte sucht, der ist auf dem nur einige Schritte per Fuß entfernten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz genau richtig.

So herrscht ein buntes Treiben zwischen den beiden Märkten, die sich nach der Meinung vieler Besucher ergänzen. Neu auf der Schlossweihnacht ist in diesem Jahr eine Fotobox, an der man sich mittels Selbstauslöser vor der bunt beleuchteten Fassade des Schlosses ablichten lassen kann. Ein beliebtes Fotomotiv ist zudem der überdimensionale Schlitten vor dem Schloss und natürlich das historische Karussell, das fleißig seine Runden dreht. Nicht nur die Kinder sind begeistert und fahren gerne mit. "Das Angebot und das Ambiente sind hier stimmig", sagt Viktoria Schneider, die gemeinsam mit einigen Freunden auch in diesem Jahr wieder gerne zu Besuch auf der Rastatter Schlossweihnacht ist.

Aufgefallen ist ihnen ebenso wie einigen weiteren befragten Gästen, dass es in diesem Jahr einige Stände weniger gibt als in den Vorjahren. Es scheint einfach ein bisschen mehr Platz zu geben, denn auch die Weihnachtsbäume, die am letzten Abend der Schlossweihnacht versteigert werden sollen, sind nicht ganz so viele wie im Vorjahr. Kritische Töne zu dem komplett anderen Angebot gegenüber dem Vorjahr finden sich auf Diskussionsforen in den digitalen Medien. Gerügt wird dort auch, dass die Barrierefreiheit wegen der glatten Rampen nicht optimal gegeben sei.

Recht unterschiedlich fällt die Bilanz der Standbesitzer aus. Viele von ihnen freuen sich über die tolle Stimmung und den guten Zuspruch in den Abendstunden, beklagen aber gleichzeitig, dass an den Nachmittagen recht wenig Publikumsverkehr herrscht. "Da dürfte gerne etwas mehr los sein", sagt unter anderem Anouk Kaltenbach aus Neulußheim, die Honig und Bienenwachskerzen verkauft. Mit dem Ergebnis ist sie nach den ersten Tagen zufrieden, denn die guten Abendstunden machen die fehlenden Einnahmen am Nachmittag wett.

Positive Stimmen zur Schlossweihnacht sind derweil auf dem Marktplatz zu hören. Denn viele Beschicker sehen die elftägige Veranstaltung im Schlosshof nicht als Konkurrenz, sondern als gelungene Ergänzung des Angebotes in der Vorweihnachtszeit. So wurde bereits im Vorfeld darauf geachtet, dass die Angebote beider Märkte sich voneinander unterscheiden. Während es auf dem Marktplatz das eher traditionelle Angebot gibt, gibt es auf der Schlossweihnacht noch bis zum kommenden Sonntag, 15. Dezember, unter anderem Schönes aus Holz, Kulinarisches aus Sizilien und Taschen aus Recycling-Material zu entdecken.