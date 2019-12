Gelungene Premiere für 'neues' Gemeindezentrum

Baden-Baden

Baden-Baden

Umweltfreundliches Weihnachten Baden-Baden (red) - Alle Jahre wieder ... quellen die Mülltonnen über. Weihnachten bedeutet nicht nur Besinnlichkeit, sondern auch Konsum. Die städtische Umwelttechnik gibt in einer Pressemitteilung Tipps für abfallarme und umweltfreundliche Festtage (Symbolfoto: dpa).

Muggensturm

Muggensturm

Vier Fragen an die Syrienhilfe Muggensturm (kie) - Seit mehr als acht Jahren herrscht in Syrien Krieg. Karsten Malige ist Vorsitzender des Vereins Syrienhilfe, der in der Region humanitäre Hilfe für die Opfer des Konflikts leistet. BT-Redakteurin Franziska Kiedaisch hat Malige vier Fragen beantwortet (Foto: Malige).

Baden-Baden

Baden-Baden

Wasserrohrbrüche in Baden-Baden Baden-Baden (red) - In der Wetzelstraße und der Oostalstraße haben sich am Samstagvormittag Wasserrohrbrüche ereignet. Das teilen die Stadtwerke Baden-Baden mit. Im Zuge der Reparaturarbeiten sei die Wasserversorgung unterbrochen gewesen (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Stuttgart

Aufforstung kostet 340 Millionen Stuttgart (lsw) - Dürre, Klimawandel und Borkenkäfer haben in den baden-württembergischen Wäldern einen Schaden in Höhe von fast 340 Millionen Euro angerichtet. Es müsse eine Fläche von rund 15 600 Hektar bepflanzt werden, wie das Forstministerium mitteilt (Foto: dpa).