Welle der Hilfsbereitschaft

Eckhard Helms, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands (Kfv) Karlsruhe, der die Typisierungsaktion federführend organisiert hat, spricht am frühen Nachmittag von der großen Solidarität, die das Schicksal des Jungen ausgelöst habe. Schon um 10 Uhr, eine Stunde vor Saalöffnung, hätten sich Menschen vor der Freihofhalle versammelt, um zu helfen. Das sei ein "gigantischer Erfolg", den nicht nur der große Zusammenhalt der Feuerwehren, sondern auch die Unterstützung der Malscher Vereine (DRK, Budoclub, GroKaGe) möglich gemacht hätten. Hinzu kamen spontane Aktionen, die die zahlreichen Helfer selbst überraschte: So bot ein Fotograf den Besuchern Schwarz-Weiß-Fotos vor der Halle an und spendete den Erlös, andere brachten Schecks von privat oder von Firmen organisierten Spendenaktionen vorbei, mit denen niemand gerechnet hatte. Auch Sportler in der Region halfen: KSC-Spieler Marco Thiede kam persönlich vorbei und brachte ein unterschriebenes Trikot der Mannschaft sowie einen Ball zur Versteigerung mit. Ebenso tauchte am Vormittag Profiboxer Vincent Feigenbutz mit seinem Manager auf, um signierte Boxhandschuhe zu spenden und sich selbst typisieren zu lassen.

Wer sich aufgrund des Alters (Spender zwischen 17 und 45 Jahren wurden gesucht) nicht als Stammzellenspender registrieren konnte, konnte auch durch Geld- oder Sachspenden helfen. Dies nutzten nicht nur viele Privatleute, sondern auch Händler, die Essen, Getränke oder Ausrüstung unentgeltlich zur Verfügung stellten. Spenden und Auktion brachten zusammen 6 900 Euro ein.

Beate Wimmer von blut.eV wies darauf hin, dass lediglich ein Prozent der Spender für eine Stammzellentransplantation in Frage komme. Derzeit seien in Deutschland 8,9 Millionen Spender registriert, weltweit etwa 36 Millionen. Um die Besucher über die Konsequenzen und den Nutzen ihrer Spende aufzuklären, wurden sie gleich am Eingang von Mitarbeitern des gemeinnützigen Vereins empfangen. An 15 Stationen konnte man sich Blut abnehmen lassen oder eine Probe der Mundschleimhaut abgeben. Für diese Aufgabe hatten sich genug Arzthelferinnen, Ärzte und Rettungssanitäter gemeldet, um im Zweischichtbetrieb arbeiten zu können. Die Bewirtung mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen übernahmen die Vereine. Da in der gut gefüllten Halle auch Live-Musik gespielt wurde, konnte man den Eindruck gewinnen, dass in Sulzbach an diesem Tag ein geselliges Fest gefeiert wurde. Vater Daniel Link sprach angesichts der großen Hilfsbereitschaft von einem Meilenstein in der Geschichte des Dorfes.