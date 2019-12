Innovatives Konzept für Wohnen im Alter

Ungeliebtes Modell Berlin



Hartz IV soll Geschichte sein Ungeliebtes Modell Berlin - Die SPD hat bei ihrem Bundesparteitag in Berlin (Foto: Kappeler/dpa) ein neues Sozialstaatskonzept einstimmig verabschiedet. Das Konzept will staatliches Handeln im Arbeitsmarkt, bei der Absicherung im Alter, bei Pflege, Wohnen und Kinderförderung neu justieren.