Für die Dammertüchtigung muss der Radweg umgeleitet werden

(red) - Voraussichtlich ab Mai 2020 ist die Ertüchtigung des rechten Murgdamms zwischen der Hoffelder Brücke und der Kläranlage Rastatt vorgesehen. Als vorbereitende Maßnahmen werden hier ab nächster Woche Fällarbeiten ausgeführt, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrer kommen.

Mit Beginn der eigentlichen Dammbaumaßnahmen im Mai 2020 wird der PAMINA-Fahrradweg zwischen Hoffelder Brücke und Kläranlage gesperrt. Die Umleitung erfolgt auf der linken Seite der Murg und wird ausgeschildert. Diese Arbeiten ziehen sich voraussichtlich bis April 2021 hin.

Im Mai nächsten Jahres beginnt außerdem der Bau des Bauloses 7 auf Gemarkung Au am Rhein. Dieses Baulos am Rheinhochwasserdamm 25 erstreckt sich zwischen der Kreisstraße K 3724 auf Höhe des Naturschutzgebietes Eisbühl und dem Sportplatz des SC Neuburgweier. Bis zum Baubeginn wird bereits Dammbaumaterial angeliefert. Die Lagerung erfolgt auf einer zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungsfläche. Diese befindet sich östlich der beiden Angelseen beim Sportgelände des DJK. Als weitere vorbereitende Maßnahmen werden in diesem Bauabschnitt voraussichtlich ab der dritten Januarwoche 2020 Fällarbeiten durchgeführt, was zu Beeinträchtigungen von Fußgängern und Radfahrern führen kann. Mit Beginn der Dammbaumaßnahme im Mai 2020 wird der PAMINA-Fahrradweg, der auf dem Damm verläuft, großräumig umgelegt; die Umleitung wird ausgeschildert. Das Bauende ist für Dezember 2024 vorgesehen. Bis dahin bleibt die Radwegumleitung bestehen. Zum Schutz der Bevölkerung werden die Baustellenbereiche abgesperrt.

Die Dammertüchtigung umfasst einen 13 Kilometer langen Abschnitt des Rheinhochwasserdamms 25 sowie einen ein Kilometer langen Abschnitt des rechten Murgdamms. Sie beginnt im Süden am rechten Murgdamm im Anschluss an das im Jahr 2014 fertiggestellte Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Murg (HÖP) in Rastatt und endet im Norden nahe der Landkreisgrenze. Dort beginnt der geplante Hochwasserrückhalteraum Bellenkopf-Rappenwört bei Karlsruhe.