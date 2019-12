"Jungmusikerin" mit 70

Angefangen hat alles mit einer Rassel bei den "1. Bietjer Schdroosefetza Guggis". "In der zweiten Saison hat mir jemand eine Trompete in die Hand gedrückt, da hab' ich halt irgendwie gespielt", erinnert sie sich. Doch schnell wollte sie mehr. Und so machte sie sich mit 66 Jahren - "ein Alter, in dem andere langsam aufhören, Trompete zu spielen, weil das sehr anstrengend ist" - auf, einen Trompetenlehrer zu suchen.

Weder in der städtischen Musikschule noch bei diversen Musikvereinen stieß sie allerdings auf offene Ohren. Und so marschierte sie eines Tages einfach in eine Probe der Stadtkapelle Rastatt. So entstand der Kontakt zu Tiemo Buchholz (25), der ihr seit März 2015 die Trompetentöne beibringt. "Trotz der 45 Jahre Altersunterschied klappt das wunderbar mit uns beiden, auch zwischenmenschlich", schwärmt die 70-Jährige.

Es sei ihr zugutegekommen, dass sie in der Schulzeit Zither spielte und auch Noten lesen konnte. Aber sie verschweigt auch nicht, dass ihr das Trompetespielen nicht in den Schoß gefallen ist. "Man muss viel üben", erzählt sie, "denn gerade am Anfang muss sich die erforderliche Mund-Muskulatur erst aufbauen.

Nach den Sommerferien 2017 stieg sie dann in der Jugendkapelle der Stadtkapelle ein. "Das hält mich jung", sagt sie. Und musikalisch versteht man sich sowieso generationenübergreifend. Dieses Jahr nach den Sommerferien folgte der nächste Schritt in die Stadtkapelle. Dort verstärkt sie die Trompeten in der zweiten oder dritten Stimme. "Das ist schon eine Herausforderung", erzählt die 70-Jährige. "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", lautet ihr Credo.

Durch Tiemo Buchholz kam sie auch zum Musikverein Wintersdorf - und durch eine Freundin zur KNG-Guggenmusik. Da ist vor allem gegen Jahresende der Terminkalender voll - während Stadtkapelle und Musikverein sich auf ihre Jahreskonzerte vorbereitet haben, wollen auch die "schrägen Töne" für die KNG-Kampagne geübt sein. Zudem trägt die 70-Jährige als Urlaubsvertretung immer wieder das Badische Tagblatt aus und engagiert sich in der Hausaufgabenbetreuung. Langeweile kennt sie nicht. Und das Musizieren tut ihr gut, stellt sie fest: Man bleibe geistig rege, die Fingerfertigkeit werde trainiert, von Bluthochdruck keine Spur.

Bei der JMLA-Prüfung allerdings war Herzklopfen angesagt. "Aber man muss auch lernen, mit Lampenfieber umzugehen", sagt Steinmacher, die sich vergangenes Jahr selber beim Blasmusikverband dafür eingesetzt hatte, dass die Altersbegrenzung von 27 Jahren beim Jungmusikerleistungsabzeichen aufgehoben wird. "Wir sind doch auch Jungmusiker", erklärt sie ihr Verständnis, dass sich die Bezeichnung nicht auf das Lebensalter bezieht. Mit dieser Meinung stand sie nicht allein, zumal immer mehr Musikvereine auch um erwachsene Anfänger oder Wiedereinsteiger werben. Auf Initiative des Blasmusikverbands Mittelbaden hat die Musikakademie des Bundes deutscher Blasmusikverbände den Weg für die Erwachsenenprüfung geebnet.

Was man dafür können muss? Musiktheorie, beispielsweise Dur- und Moll-Tonleitern unterscheiden, "das fand ich schwierig", erzählt Steinmacher. Man müsse die Noten benennen können und die Notenschläge kennen oder wissen, was eine Terz/Quarte/Quinte ist. "Teilweise war ich in der Vorbereitung so frustriert, dass ich beim Ohrenarzt mein Gehör habe prüfen lassen", berichtet die 70-Jährige und lacht. "Aber auch für die jungen Jungmusiker ist die Prüfung schwierig", weiß sie. Außerdem müssen ein vorbereitetes und ein ungeübtes Stück vom Blatt gespielt werden. Monika Steinmacher ist stolz, dass sie erfolgreich war. Und hat sich sogleich die Unterlagen zur Vorbereitung auf das JMLA in Silber angeschafft.