Abwassergebühren sinken

Baden-Baden

Freie Fahrt in Steinbach Baden-Baden (cn) - Der erste Bauabschnitt ist beendet: Die Yburgstraße in Steinbach ist am Montag für den Verkehr freigegeben worden. Voraussichtlich um Ostern 2020 beginnt dann der zweite Bauabschnitt, der wieder eine Vollsperrung nötig macht (Foto: Nickweiler).

Gernsbach

"Kein zweiter Mummelsee" Gernsbach (vgk) - Einstimmig billigte der Ortschaftsrat von Reichental den Masterplan für den Kaltenbronn. Das Gremium will aber keinen unkontrollierten Rummel in dem sensiblen Höhengebiet - und erhofft sich positive Effekte für das Dorf entlang der Zufahrtsstraße (Foto: Pit Buchter/av).

Gernsbach

Startschuss auf dem Kaltenbronn Gernsbach (stj) - Gleich vier der insgesamt 14 Tagesordnungspunkte bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 20. November, beschäftigen sich mit dem Kaltenbronn. Dabei handelt es sich um den Startschuss für die Weiterentwicklung des Natur-Erlebnisraums (Foto: Archiv).

Bühl

Millioneninvestition für Kläranlage Bühl (sre) - In die Verbandskläranlage Bühl/Vimbuch wird kräftig investiert. 13,6 Millionen Euro werden in den Bau einer vierten Reinigungsstufe investiert, die das Abwasser noch sauberer machen soll. Mit einem ersten Spatenstich wurden die Arbeiten nun gestartet (Foto: Reith).