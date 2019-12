Kreisumlage sinkt nur für ein Jahr

Die frohe Botschaft an die Kommunen, dass die Kreisumlage für 2020 um einen Punkt auf 29 Prozent gesenkt werden soll, bleibt denn auch eine Eintagsfliege. Sie ging einher mit der Ankündigung, dass der Hebesatz 2021 bereits wieder angehoben werden müsse. Immerhin 105 Millionen Euro spült die Umlage in die Landkreiskasse, 40 Prozent der Erträge des Haushalts sind das. Diese werden im kommenden Jahr insgesamt um 3,4 Millionen auf 262 Millionen Euro steigen. Dem stehe ein Aufwand von fast 257 Millionen Euro gegenüber, 9,4 Millionen mehr als im Vorjahr. Geplant wird mit einem positiven Gesamtergebnis von 5,5 Millionen Euro. Erneut will der Landkreis ohne Kreditaufnahme auskommen, so Huber, die Verschuldung soll weiter abgebaut wer den, und zwar auf 43,3 Millionen Euro. Beschlossen werden soll der Haushalt am 18. Februar.

Einige Stichpunkte:

Größter Posten sind wie immer mit deutlichem Abstand die Ausgaben im Sozialhaushalt (Sozial- und Jugendamt) mit einem Budget von 139 Millionen Euro. Im Jugendamt prägten beispielsweise steigende Fallzahlen das Geschehen. Was das rückläufige Flüchtlingsmanagement anbelangt, habe man indes bis Ende des Jahres fast 50 Stellen wieder "sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen" abbauen können.

Rund 25 Millionen Euro will der Landkreis für seine Schulen in die Hand nehmen, rund 3,5 Millionen davon werden in die Gebäude investiert. Größter Einzelbrocken ist neben den Sanierungsmaßnahmen an Josef-Durler- (eine Million) und Anne-Frank-Schule (848 000 Euro) jedoch der Umbau des künftigen Dienstgebäudes Lyzeumstraße. Hier liege man, auch das gibt es, nach Abschluss aller Ausschreibungen etwa 500 000 Euro unter der Gesamtkostenberechnung von 6,2 Millionen Euro.

Die Abfallgebühren bleiben im kommenden Jahr stabil, laut Huber eine "richtig gute Nachricht": Dies sei aufgrund verschlechterter Rahmenbedingungen auf dem Verwertungsmarkt nämlich keine Selbstverständlichkeit. Rund anderthalb Millionen Euro nehme man aus der Rücklage, um die Gebühren nicht anzuheben.

Auf den Kreisstraßen wird es im nächsten Jahr ruhiger, was Baumaßnahmen anbelangt, weil sich viele Projekte noch in der Planung befinden. 10,77 Millionen Euro beträgt der Ansatz für den ÖPNV (der also mit 26 Euro pro Jahr und Einwohner vom Landkreis gefördert werde). In diesem Zusammenhang betonte Huber, dass Rastatt einer der ersten Kreise sein will, der einen "Klimamobilitätsplan" erstellt.

Ohnehin: "Ohne Veränderungen wird es uns nicht gelingen, unseren heutigen Wohlstand zu erhalten", stimmte der Landrat die Kreisräte auf kommenden Aufgaben ein. Mit seinem Zukunftsprogramm 2030 soll der Landkreis dabei "vorangehen, Impulse setzen und Beispiel geben". Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität und Gesundheit nannte er als "die wesentlichen Politikfelder, für die wir Zukunftslösungen brauchen". Eine "Herkulesaufgabe" sei hier die Krankenhaus-Infrastruktur. Bundespolitische Vorgaben seien für kleinere Kliniken inzwischen "existenzbedrohend" - die bereits beschlossene Konzentration auf drei Klinikstandorte (wir berichteten) sei zwar "ein wichtiger Zwischenschritt" auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Ausrichtung gewesen, "mehr aber auch nicht". 5,4 Millionen Euro plant der Kreis 2020 als Investitionszuschuss und Verlustausgleich fürs Klinikum ein. Kritik am Land - es komme "seit Jahren seiner gesetzlichen Pflicht nicht nach, die Investitionen der Krankenhäuser vollständig über Zuschüsse zu finanzieren" - übte Huber nicht nur an dieser Stelle. Die Landkreise würden bei Übernahme wichtiger Aufgabe finanziell nicht fair behandelt.

Nachzulesen ist die komplette Haushaltsrede im Internet:

www.landkreis-rastatt.de