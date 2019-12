Häufige Stromausfälle: Stadtwerke reagieren

Hügelsheim



Rhinos streben Heimsieg an Hügelsheim (red) - Nach zwei Pleiten in Folge will der Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim am Sonntag im Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels zurück in die Erfolgsspur, um weiter in den Top Drei zu verweilen. Gegen Stuttgart feiert Martin Vachal sein Comeback (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Nach zwei Pleiten in Folge will der Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim am Sonntag im Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels zurück in die Erfolgsspur, um weiter in den Top Drei zu verweilen. Gegen Stuttgart feiert Martin Vachal sein Comeback (Foto: Seiter). » - Mehr