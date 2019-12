Eine Musikbox der etwas anderen Art

Ein blauer, hinter den Vordersitzen abgesägter DDR-Kleinwagen Trabant stand am Dienstag vier Stunden lang auf der Aktionsfläche im Schlosshof. Im Inneren: Raphael Gottlieb samt Gitarre und sein Onkel Johannes Schmidt mit einem Mini-E-Schlagzeug. Sie sind die "lebende Musikbox" - und spielen Songs, die sich die Besucher wünschen. Aus 70 Songs konnte das Publikum auswählen. Dazu hatten die beiden Künstler eine Musikbox-Attrappe neben ihrem Trabi platziert, auf deren Display die Titel aufgeführt sind.

Den Zahlencode des Wunschtitels in die Tastatur auf der Kühlerhaube eingetippt, und schon geht es los. Die beiden adrett mit weißem Hemd und Fliege gekleideten Musiker spielen und singen die Wunschlieder, erzählen Anekdoten zu den Songs, blödeln miteinander und kommunizieren mit dem verblüfften Publikum: Tête-à-tête-Gefühle kurz vor Weihnachten. Gottlieb und Schmidt erzeugen von Beginn an gute Laune, und es dauert auch nicht lange, da singen die Zuschauer schon mit. "Das ist am schönsten, wenn die Leute mitmachen", bekennt Raphael Gottlieb in einer Pause.

Die lebende Musikbox war auch seine Idee. Er hatte viele Jahre den Gedanken im Kopf, als Straßenmusiker Musikwünsche zu erfüllen, blickt er zurück. So entstand der Plan mit dem Auto. "Erst sollte es ein VW-Käfer sein, der war aber zu teuer. So kam es zum Trabi, was heute ein Glück ist, das Auto ist in Ost wie West Kult. Außerdem ist der abgesägte Trabi so klein, dass wir auch bei Indoor-Events auftreten können", erzählt Gottlieb. Im Gegensatz zu einer "echten" Musikbox müssen die Wunschkandidaten kein Geld in die Box werfen, um sich ein Lied zu wünschen. Gleichwohl ist neben der Eingabetastatur ein Schlitz, in den die Musikbox-Fans einen Obolus werfen können. "Das Geld spenden wir für gute Zwecke", so Gottlieb. So hätten er und seine Mitmusiker über die Jahre alleine an die Schwarzwälder Krebs-Rehaklinik Katharinenhöhe rund 6 000 Euro gespendet. In der Klinik haben er und Onkel Johannes gearbeitet.

Erleben kann man die lebende Musikbox noch einmal am Sonntag um 16 Uhr auf der Schlossweihnacht.