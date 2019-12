"Operation am offenen Herzen"

Die Arbeiten erfolgten im laufenden Betrieb, der Kostenrahmen wurde eingehalten Bürgermeister Reiner Dehmelt sprach bei der gestrigen Übergabe von einer "Operation am offenen Herzen", mit der alle Beteiligten "eine Glanzleistung" vollbracht hätten, meinte er begeistert. "Tolle Arbeit" bescheinigte er Planer Michael Schönle (Planum Architekten) und Kurt Ketterer (Kekusa Elektrotechnik GmbH).

Neu entstanden sind ein Gruppenraum, zwei Schlafräume und ein Bewegungsraum, wobei auf die Raumakustik besonderes Augenmerk gelegt wurde. Weiterhin wurden ein großer Personalraum mit Küche und Büro geschaffen und alle Sanitärbereiche auf den neuesten Stand gebracht. Echter Hingucker ist der Gruppenraum mit Galerie, auf die die Kinder über eine weiße Treppe gelangen. Oben können sie auf ausgelegten Matten nach Herzenslust toben oder verschiedene Spielmöglichkeiten nutzen. Die Decke ist weiß, wodurch das Holzgebälk des Kaminzimmers besonders gut zur Geltung kommt.

Überhaupt heller, freundlicher und leiser ist das Kinderhaus nun vielerorts worden, da auch schalldämmende Maßnahmen realisiert wurden. Das Kinderhaus umfasst 1 130 Quadratmeter, der Umbau erfolgte auf einer Fläche von 720 Quadratmetern. Eigentlich wurde fast überall im Haus gebaut oder etwas geändert, um die Abläufe praktischer gestalten zu können, berichtete Kindergartenleitern Nicole Rudolph. So wurden etwa die Schlafräume abseits des Hofs in einem ruhigen Bereich des Hauses nebeneinander angeordnet.

Und auch auf den Ressourcenverbrauch wurde geachtet: Wie der Planer erläuterte, stammen die Schallschutzverkleidungen an den Wänden aus dem Bühler Sparkassenhauptgebäude. Die Teile haben bereits 35 Jahre auf dem Buckel, sehen aber aus wie neu. Sie mussten nur zurecht gesägt werden. Die Gemeinde habe dadurch gut die Hälfte der Kosten für diese Elemente gespart.

In der "Spielkiste" gibt es vier Kinder- und zwei Krippengruppen, 88 Kinder besuchen die Einrichtung derzeit, die eine Zulassung für 111 Kinder hat. Für die zweite Krippengruppe, die am 1. September 2018 in einem Provisorium im Haus eingerichtet worden war, wurde nun mit Fördermitteln vom Bund in Höhe von 70 000 Euro die erforderliche Räumlichkeit geschaffen. "Bei den Krippengruppen werden wir bald wieder an unsere Grenzen stoßen", sah Dehmelt aufgrund steigender Kinderzahlen auch in der Zukunft stetigen Erweiterungsbedarf.

Bevor er den symbolischen Schlüssel in Form eines herrlich duftenden Backwerks an die Kindergartenleitung übergab und die Kinder mit Dambedeis beglückt wurden, informierte Dehmelt noch über den ungedeckten Aufwand, den die Gemeinde alljährlich für alle drei Kindergärten in Hügelsheim alleine stemmt: 1,6 bis 1,7 Millionen Euro - dies seien zehn Prozent des Gesamthaushalts.