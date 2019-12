Ende und Neuanfang für Lokale

(dm) - Ende und Neuanfang in der Gastronomieszene der Innenstadt: Rund 15 Monate nach seinem Start schließt das Restaurant-Café "Bellini" gegenüber dem Eingang zum Residenzschloss Rastatt. Unterdessen hat am Standort des ehemaligen "Einstein" am Marktplatz neben der Stadtkirche St. Alexander das neue Restaurant "Greek Stories" seinen Betrieb aufgenommen.

"Bellini"-Betreiber Marco Bulla hat gestern mitgeteilt, dass er sein Lokal zum 1. Januar schließt. "Wir sehen dem Ganzen mit einem weinenden, aber auch mit einem lächelnden Auge entgegen", so Bulla. "Wir haben viel getan, gehofft und uns gewünscht, eine Location zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen und gemütlich was trinken, essen oder nur einen Kaffee trinken können. Wir haben bestimmt auch unsere Fehler gemacht, letztendlich haben wir es nicht geschafft." Es habe Aufs und Abs gegeben, unterm Strich sei es aber zu wenig gewesen.

Die Küche im "Bellini" ist nun nur noch bis Mittwoch, 18. Dezember, geöffnet, "danach werden wir keine Essen mehr machen". Gleichwohl sollen die angekündigten Weihnachts- und Silvesterfeiern noch stattfinden. "Lasst uns einen schönen Abschluss finden und am 24. und 31. Dezember eine geile Party feiern", bekräftigt Bulla, der im September 2018 das Lokal eröffnet hatte. An dieser Stelle war einst das "Riva" lange Zeit ein beliebter Rastatter Treffpunkt gewesen. Danach kam das "Rossi", das kein halbes Jahr durchhielt und ohne Ankündigung sang- und klanglos dichtmachte, ehe Bulla den Standort zunächst wiederbelebte.

Das "Einstein" am Marktplatz schloss Ende Juli nach 19 Jahren seine Pforten. Nach der Renovierung ist dort nun ein griechisches Restaurant am Start. Aktuell täglich ab 17 Uhr in Betrieb, will "Greek Stories" ab dem 23. Dezember auch für Mittagsgäste um 11 Uhr öffnen.