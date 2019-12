Feuerwehr statt

(ema) - Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Plit tersdorf wird die Stadt wohl von dem bisher im Dorfentwicklungsplan favorisierten Standort im Seefeld abrücken. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat für die Sitzung am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) vor, am östlichen Ortseingang (Richtung Rastatt) zu bauen. Dafür sind jedoch einige Hürden zu überwinden: Das Areal liegt in einem als Landwirtschaftsfläche ausgewiesenen Gebiet, weshalb der Flächennutzungsplan geändert werden muss und ein aufwendiges Bebauungsplanverfahren mit Umweltprüfung erforderlich wird. Die Stadt muss außerdem Grundstücke kaufen und klären, ob überhaupt an der L 77 gebaut werden darf und eine Zufahrt direkt von der Landesstraße möglich ist. Und schließlich wird ein Schallgutachten nötig sein mit Blick auf die angrenzende Wohnbebauung.

Trotz dieses Aufwands befürwortet die Verwaltung den östlichen Ortseingang und hat auch schon einen einstimmigen Empfehlungsbebschluss des technischen Ausschusses auf dem Tisch. Die geprüfte Alternative beim Teilergrund ("Freizeitparadies") lehnt die Feuerwehr ab, weil er im Einsatz schlechter erreichbar wäre. Erwogen wurde auch eine Lösung bei der Altrheinhalle, die die Verwaltung jedoch aufgrund ungünstiger Flächenzuschnitte und wegen des Erschließungsaufwands nicht weiter entwickeln will. Und auch vom Seefeld am südöstlichen Ortsrand (ehemaliges Sägewerksareal) distanzieren sich die Planer, weil die Flächen nicht erschlossen und nicht direkt an die Hauptstraße angebunden werden könnten, sodass das Ausrücken bei einem Einsatz problematisch wäre. Im Dorfentwicklungsplan wurde dieser Standort noch als "optimal" bezeichnet.