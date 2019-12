Landesgartenschau: Erste Rastatt (ema) - Wenn der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) die Bewerbung Rastatts um eine Landesgartenschau (LGS) in den Jahren 2032, 2034 oder 2036 beschließen wird, dann liegen erstmals öffentlich Zahlen zur Finanzierung der Veranstaltung vor.



Allein für die Investitionen in die Infrastruktur sowie Vegetations- und Wasserflächen rechnet die Verwaltung mit Ausgaben von netto 32,3 Millionen Euro. Inbegriffen sind darin auch Preissteigerungen (4,5 Millionen) sowie ein Risikozuschlag (2,5 Millionen). Für die Durchführung der LGS selbst veranschlagt die Verwaltung Ausgaben von 14,5 Millionen Euro. Auf der Habenseite rechnen die Planer mit einem Zuschuss des Landes Baden-Württemberg bis zu fünf Millionen Euro sowie Einnahmen von 11,6 Millionen Euro, unter anderem durch Eintrittsgelder, Spenden, Mieten, Parkgebühren sowie Lizenzvergaben und Vermarktung. Die Kostenschätzung ist Bestandteil der Bewerbung, die bis 19. Dezember im Landwirtschaftsministerium eingehen muss. Die Entscheidung, welche Städte den Zuschlag erhalten, will die Landesregierung Mitte nächsten Jahres treffen. Die für die Bewerbung erstellte Machbarkeitsstudie trägt den Titel "Rastatt natürlich!" Im Vorwort schreibt OB Hans Jürgen Pütsch, Rastatt wolle mit der LGS ein Zeichen setzen - "als beispielgebende Kommune für die Zukunftsgestaltung von Stadt- und Naturraum". Ziel ist es, den "dramatischen Klimaveränderungen" mit Maßnahmen entgegenzutreten, "die Vorbildcharakter" haben. Das rund 43 Hektar große LGS-Gelände wäre eingerahmt von Oberwaldstraße, Kehler Straße (Stadtpark), dem Stadtrand sowie das Feld auf Höhe der Zufahrt zum Mercedes-Kundencenter. 31 Hektar sind im städtischen Besitz; geplant sind zudem Kauf, Tausch und Verpachtung von Grundstücken. Die neue Kleingartenanlage Oberwald soll in dem Gebiet auf einer Fläche von 2,3 Hektar zwischen Oberwaldstraße und Schul-/Kitazentrum am Westring errichtet werden. In der Kostenschätzung listet die Verwaltung auch flankierende Maßnahmen auf, die durch die Gartenschau ausgelöst werden, darunter die Neugestaltungen der Schlossachse, der Murgpromenaden und der Rheinpromenade Plittersdorf, Radwege zu den Rieddörfern mit Anschluss an einen Schnellradweg sowie diverse Straßenertüchtigungen in der Kernstadt und ein Grünzug Oberwald. Geschätzte Gesamtkosten dieses Pakets: 58,2 Millionen Euro.

