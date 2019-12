Steuermann geht nach Kollision mit Metallpoller über Bord

(red) - Bei einer Havarie auf dem Rhein bei Iffezheim wurde am Mittwoch gegen 19.40 Uhr der 28-jährige Steuermann leicht verletzt, als er ins Wasser stürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20 000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache waren gestern Abend noch nicht abgeschlossen.

Der Schubleichter, ein Transportschiff für schwere Ladung, hatte zuvor Kies im Verladehafen des Iffezheimer Kies- und Edelsplittwerks geladen und war dann rückwärts aus dem Hafen gefahren. Dabei kollidierte das Schiff zunächst mit einem großen Stahlpoller, der zum Festmachen der Schiffe dient (Dalbe), im Unterwasser der Schleuse Iffezheim. Dabei wurde ein Loch in das Schiff gerissen, worauf Wasser in den Maschinenraum eintrat. Der Steuermann, der alleine an Bord war, beugte sich über die Bordwand, um den Schaden zu begutachten, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Glücklicherweise schaffte er es selbstständig, durch die 45 mal 30 Zentimeter große Leckage in den Maschinenraum zu gelangen. Der beschädigte Schubleichter kollidierte des Weiteren mit einem stillliegenden Boot, dessen Besatzungsmitglieder den havarierten Schubleichter an den Dalben befestigten und sich um den verletzten Steuermann kümmerten, wie es im Polizeibericht heißt. Der 28-Jährige erlitt eine Unterkühlung sowie Schürfwunden und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, das er gestern Nachmittag verlassen konnte, wie das Polizeipräsidium Einsatz auf BT-Anfrage mitteilte. Ein Spezialschiff des Wasserwirtschaftsamts Mannheim lud tonnenweise Kies vom Havaristen ab, bis sich dieser wieder so weit aus dem Wasser hob, dass kein Wasser mehr durch das Leck ins Innere gelangen konnte. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW hatten das Schiff kurz nach Mitternacht leergepumpt.

Eine Firma war gestern damit beschäftigt, das Loch in der Außenwand zu schließen. Wie ein Vertreter der Firma Krieger, der das Schiff gehört, im Gespräch mit dem BT erläuterte, werde ein Gutachter das Schiff, das gestern noch nicht weiterfahren durfte, unter die Lupe nehmen. An dem Metallpoller sei zwar äußerlich kein Schaden zu erkennen, dennoch werden Taucher eingesetzt, um die Dalbe auf mögliche Beschädigungen zu überprüfen.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Iffezheim und Rastatt, dem DRK, der DLRG, dem Technischen Hilfswerk sowie Kräften des Polizeipräsidiums Offenburg und der Wasserschutzpolizei Karlsruhe war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, da zunächst unklar war, ob sich der Steuermann noch im Wasser befand. Durch die Kollision traten keine Stoffe aus, eine Gefahr für den Rhein bestand also nicht. Der Schiffsverkehr musste nicht eingestellt werden, da sich der Unfall außerhalb der Hauptfahrrinne ereignet hatte.