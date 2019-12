Kostenlos Obstbäume verteilt

Bühl

Probleme im Naturschutzgebiet Bühl (red) - Im Natur- und Landschaftsschutzgebiet Waldhägenich gibt es einige Probleme. Der Schutzgebietsbetreuer hört auf, es gibt noch keinen Nachfolger. Die Steinkauzpopulation im Gebiet ist gefährdet, hinzu kommen Vermüllung und unerlaubtes Pflanzensammeln (Foto: Archiv).

Baden-Baden

"Grünes Haus": Neuer Dialog Baden-Baden (cn) - Bewegung in der Sache "grünes Haus" in Steinbach: Der Bauherr und Eigentümer des Neubaus mit dem markant grünen Anstrich entlang der alten B3 zwischen Steinbach und Bühl, Michael Bilger, sucht den Dialog mit der Stadt. Diese zeigt sich zugänglich (Foto: cn).

Bietigheim

Unwetter zerstört 180 Obstbäume Bietigheim (mak) - Die Gemeinde Bietigheim gehört zu den großen Streuobstwiesenbesitzern im Kreis, rund 1 600 Obstbäume gibt es auf Wiesen in kommunalem Besitz. Der Gewittersturm vergangene Woche hat 180 Bäume total geschädigt, so Bürgermeister Constantin Braun (Foto: mak).