Eine emotionale Story

Der Kurzfilm hat einen aktuellen Hintergrund und reflektiert die zunehmend wahrnehmbare Spaltung der Gesellschaft. Er erzählt, wie sich eine Freundschaft in einem politischen Kontext radikal verändert. Eine emotionale Story, wie die beiden eng befreundeten Jungfilmer verraten, an der sie vom ersten Konzept bis heute etwa zwei Jahre gearbeitet (und viel konstruktiv gestritten) haben. An einem dunklen Novemberabend im vergangenen Jahr ließen sie für eine Szene mit Demonstranten und umgekipptem Auto sogar eine Kreuzung in der Rastatter Innenstadt sperren. Mit Polizei, Komparsen und Filmcrew waren rund 60 Personen - darunter viele Freunde der Filmer - am Drehort, berichten die beiden. Allerdings auch fast genauso viele Schaulustige. Und das bei Minusgraden. Das sei Arbeiten unter Hochdruck gewesen. "Wir haben aber unheimlich viel gelernt dabei", resümiert Till Siebler. Die Produktionskosten tragen die jungen Männer übrigens selbst. Rund 25 000 Euro haben sie in "Die rote Linie" investiert. Manche Nachtschicht im Benzwerk war dafür nötig, und ein Rückgriff aufs Sparkonto.

Kosten verursachte neben den vielen Statisten, den Polizeiautos und den Absperrungen auch das hochprofessionelle Equipment, das die Filmer bei einer Spezialfirma mieteten: Kameraobjektive wie sie auch für Hollywood-Blockbuster und Netflix-Serien verwendet werden. Erwähnen möchten die beiden ihren 20-jährigen Kameramann Lukas Grenzhäuser aus Mayen. Überhaupt sei das ganze Team um "Die rote Linie" unglaublich jung. Das gilt auch für die Chefs: Till Siebler ist 20, Paul Wacker 19.

Möglich war der aufwendige Dreh nur, weil viel Unterstützung von außen kam, erzählt Till Siebler. Es musste ja alles in der einen Nacht über die Bühne gehen: "Wiederholen konnten wir nicht, das wäre unser Ruin gewesen." Von den Stadtwerken, die kostenlos Strom zur Verfügung stellten, über die Stadtverwaltung, die keine bürokratischen Steine in den Weg legte, bis hin zu den Anwohnern zogen alle mit. Der Besitzer einer Hauswand erlaubte sogar, ein Graffito anzubringen, das im Film eine wichtige Rolle spielt.

Die beiden Filmfreaks kennen sich aus der Schule, beide besuchten das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium und studieren jetzt am KIT in Karlsruhe. Seit gut zehn Jahren, sein halbes Leben also, macht Till Siebler hobbymäßig Filme und übt sich als Videoproduzent. Bei den Filmprojekten sind ihm nicht allein die kreativen Aspekte wichtig - also Story, Charaktere und visuelle Gestaltung -, sondern er übernimmt auch die leitende Organisation. Paul Wacker wirkte schon 2016 beim Erstling "Das wahre Gesicht" als Darsteller mit. Seine Schauspielererfahrung sammelte er beim Rastatter Jugend- beziehungsweise Phoenixtheater, genau wie die Darsteller Niclas Findling und Tamino Weingärtner. Zusammengetan haben sie sich unter dem Label "Ninety Degree Studio". Ende Oktober ging ihre Komödie "Dead Drunk" online (wir berichteten). Am nächsten Projekt wird schon gearbeitet.