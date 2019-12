Seifert komplettiert Logistikzentrum

Gaggenau

Hillwood-Kreisel in der Warteschleife Gaggenau (tom) - Der vierarmige Kreisverkehr an der Selbacher Straße/Max-Roth-Straße in Ottenau wird bis auf Weiteres nicht gebaut. "Der Bau des Kreisels wird zurückgestellt, bis eine verkehrliche Notwendigkeit dafür entsteht", sagte OB im Gemeinderat (Foto: wiwa).

Muggensturm

Verpacker direkt neben L′Oréal Muggensturm (ema) - Jetzt ist das neue Logistikzentrum von L′Oréal in Muggensturm perfekt: Mit dem Karlsruher Unternehmen Packservice hat ein langjähriger Partner des Konzerns den Betrieb aufgenommen. Die Produkte von L′Oréal werden quasi Tür an Tür konfektioniert (Foto: ema).

Rastatt

LDB eröffnet Logistikzentrum Rastatt (red) - Nachdem das Unternehmen LDB im April 2018 im Rotacker auf einem 15 000 Quadratmeter großen Grundstück mit dem Bau eines Logistikzentrums begonnen hatte, feierte das Geschäftsführer-Ehepaar Manuela und Torsten Fellmoser jetzt die Eröffnung (Foto: pr).