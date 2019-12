Mehr Grundrauschen

(ema) - Die Stadt hat wieder einen Wirtschaftsförderer. Torsten von Appen (Foto: Stadt) hat Anfang dieses Monats die Nachfolge von Jonathan Berggötz als Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement mit ihren acht Mitarbeitern angetreten. Der 48-jährige gelernte Versicherungskaufmann war zuletzt zwölf Jahre bei der Wirtschaftsförderung im Stuttgarter Rathaus tätig.

Vor der Presse präsentierte der neue Wirtschaftsförderer jetzt zwar keine Konzepte, skizzierte aber sein grundlegendes Verständnis von den Aufgaben, die es in Rastatt zu bewältigen gelte. Nicht zu unterschätzen sei, wie Bürger und Besucher die Stadt subjektiv wahrnehmen. Das werde besonders deutlich, wenn etwa wie jetzt die obere Kaiserstraße aufgewertet wird und dadurch "Brüche" stärker auffallen - etwa bei Gebäuden und Geschäften. "Nähe zu den Eigentümern" ist von Appen wichtig. Man müsse klären, warum Flächen leer stehen und wie man Eigentümer dazu bringen könne, zu investieren.

Der neue Wirtschaftsförderer, ein gebürtiger Hamburger, ist selbst direkt in die Innenstadt gezogen und will jetzt, wie er sagt, "Rastatt spüren". Mit dem Veranstaltungsprogramm sorge man bereits für eine lebendige Stadt, hat er festgestellt. Die Herausforderung seien indes jene Tage, an denen keine Veranstaltungen stattfinden. Da müsse man "ein Grundrauschen erzeugen", das Menschen dazu bringe, nach Rastatt zu kommen. Grund für einen Abgesang auf den stationären Handel wegen des Internets sieht der Wirtschaftsförderer übrigens nicht. Die Kunden verspürten gar nicht so sehr den Drang, online zu kaufen. Gerade Touristen "wollen shoppen", ist von Appen überzeugt. Und dafür müsse eine Stadt attrak tiv werden.