Weltstar nimmt ein Bad in der Menge

Die Fans liegen ihm zu Füßen, feiern den in London geborenen, oft lachenden Wahl-Amerikaner mit stehenden Ovationen. Kurz vor der langen Zugaberunde mit "Nothings Gonna Stop Us Now" (Starship), "I'm A Train" oder "It Never Rains in California" war der 75-Jährige mit lustigem Zöpfchen angetretene Künstler von der Bühne gesprungen, hatte die Gitarre links liegen lassen, ein Bad in der Menge genommen, Hände geschüttelt, Frauen gebusselt. Freude und Begeisterung im weiten Rund, und die Handyfotografen hatten alle Hände voll zu tun.

Ein geerdeter, sympathischer Weltstar zum Anfassen. Albert Hammond, im Rahmen seiner "Songbook"-Tour mit gut geölter, fünfköpfiger Begleitgruppe - der "Free Electric Band" - unterwegs, war eingangs mit "Everything I Want To Do", "Down By The River" oder dem herausragend performten "When You Tell Me That You Love Me" (das Diana Ross bekannt machte) gestartet und hatte zwischendurch auch wunderschöne Balladen zum Dahinschmelzen wie "Your World And My World", "Memories" oder "Take Me Sailing" in überzeugender Manier dargeboten.

Am Ende jedes Stücks, wie auch beim eindrucksvollen "Snows Of New York", stets ein freudiges "Thank you so much" in Richtung kräftig applaudierendem Publikum. Seine langjährigen Fans hatten ihm stets die Treue gehalten - auch wenn es, wie in den 80ern, nicht so gut lief. Albert Hammond wirkt heute am Mikrofon kraftvoll, gibt rhythmisch den Ton an, muss zwischendurch auch mal kräftig durchpusten, klopft sich auf die Brust - und weiter fährt der nicht aufzuhaltende Hammond-Express, dessen Lieder jeden umarmen wie einen guten Freund. Weitere Beispiele? "Little Arrows", "To All The Girls I've Loved Before", "These Are The Good All Days" oder "Freedom Come, Freedom Go" - auch das waren und sind Hammond-Hits - kommen in perfektem Sound aus der Boxengasse, zelebriert von einem Künstler und Musikproduzenten (dessen Sohn Albert Hammond jr. bei der bekannten Rockband "The Strokes" agiert), der 2008 in die "Songwriter Hall of Fame" aufgenommen wurde und auch noch mit 75 Jahren einen Saal zum Kochen bringt.

Auch Julia und Sandra sind am Ende außer Atem, hatten die bekannten Hits voller Begeisterung mitgesungen und sich die Hände fast wund geklatscht. "Dieser Freitag, der 13., war ein absoluter Glückstag. Wir sind hin und weg", lachen sie. Wetten, dass die allermeisten Konzertgänger mit einem Lächeln in die stürmische Dezembernacht gingen?