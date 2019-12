Jury hat jetzt eine knifflige Aufgabe

Die Besucher, die bei kühlem und windigem, aber ab Punkt 19 Uhr trockenem Wetter gekommen waren, freuten sich, dass sowohl Timme aus Stuttgart als auch die Band Wanted aus Gernsbach den widrigen Bedingungen trotzten und auf der Bühne alles gaben. Der 19-jährige Tim Maier, der seit gut einem Jahr als Timme auftritt, ist der einzige Solomusiker des diesjährigen Musik-Contests. Unter anderem hatte er bekannte Hits von Tina Turner ("Simply The Best") im Repertoire, spielte aber auch die ein oder andere Eigenkomposition. "Nach meinem Abitur im vergangenen Jahr habe ich eine Straßenmusiktour durch Baden-Württemberg gestartet. Ich finde den direkten Kontakt und die sofortige Resonanz auf der Straße super", sagte Tim Maier nach seinem Auftritt, mit dem er sich zufrieden zeigte: "Es hat viel Spaß gemacht", so sein Fazit. Auch den Besuchern hat die Einlage gefallen. "Seine Stimme und die Gitarrenbegleitung dazu passen gut zusammen", sagten Elena und Jörg Müller aus Steinbach.

Ein Wiedersehen gab es am Freitagabend mit der Gernsbacher Sängerin Oliwia Czerniec. Sie hatte beim Musik-Contest 2018 als Solistin den dritten Platz belegt und geht in diesem Jahr mit ihrer Band Wanted an den Start. Ziel ist dabei auch 2019 der Einzug in das Finale am kommenden Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr auf der großen Weihnachtsmarktbühne in der Mitte des Marktplatzes.

Alle acht angetretenen Bands werden sowohl von einer Fachjury als auch vom Publikum bewertet. Wer gemeinsam die meisten Stimmen erreicht, darf im Finale antreten. Dass es dabei eigentlich nur Sieger gibt, betont Markus Lang: "Wir haben mit dem Dreh eines professionellen Musikvideos durch Baden-TV, einem Interview samt Songausstrahlung bei Radio Regenbogen sowie einem Fest der Brauerei Franz wieder drei sehr attraktive Preise", berichtet er. Noch bis kommenden Mittwoch um Mitternacht kann auf der Webseite der Stadt Rastatt abgestimmt werden. Am Donnerstag dann tagt die Jury. Die Ergebnisse werden am selben Tag bekannt gegeben, denn schließlich steht bereits am Folgeabend das große Finale des diesjährigen Musik-Contests auf dem Programm. Dass sowohl die Band Wanted als auch Solomusiker Timme das Zeug zum Finaleinzug haben, zeigten sie am Freitagabend eindrücklich. Wanted setzte auf die starke Stimme ihrer Frontfrau und animierte die Besucher immer wieder zum Mitsingen. Dabei waren einige Fans aus Gernsbach mit nach Rastatt gekommen und feierten die fünf jungen Musiker unter anderem beim Hit "Zombie" der Cranberries oder bei Michael Jacksons "Billie Jean Is Not My Lover". Nicht im Repertoire fehlen durften zudem eigene Songs wie "Hopes", das Oliwia Czerniec für ihre Band arrangiert hat.

Jurymitglied Alisia Meisch vom Stadtmarketing der Stadt Rastatt hat nun gemeinsam mit Bernd Gnann und Marina Adolf die nicht ganz einfache Aufgabe, die drei Finalisten zu ermitteln. Fest steht nach der dritten und letzten Vorrunde am Freitagabend lediglich, dass sich die Besucher beim großen Abschluss am nächsten Freitagabend ab 19 Uhr auf ein tolles Finale freuen dürfen, wenn es dann bei hoffentlich trockenem Wetter heißt "Rastatt ba-rockt den Weihnachtsmarkt".