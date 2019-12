Sinzheimer setzen sich im Neunmeterschießen durch

(sb) - Mit den Spielen der D-Jugend am Samstag und der E-Jugend am gestrigen Sonntag ist am Wochenende der Sparkassen-Cup des Rastatter Jugendfußballverein (JFV) gestartet. An insgesamt sechs Tagen wird in der Sporthalle der August-Renner-Realschule und in der Plittersdorfer Altrheinhalle Jugendfußball pur geboten.

Die Veranstaltung gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. "Ursprünglich wurde sie vom FC Rastatt 04 ins Leben gerufen. Wir haben sie dann mit der Gründung des JFV übernommen", berichtet Organisator Ledim Ulusoy und freut sich, dass am ersten Turnierwochenende pro Tag mehr als 30 ehrenamtliche Helfer im Einsatz waren.

Am Rastatter Sparkassen-Cup nehmen in diesem Winter 116 Mannschaften unter anderem aus Süd- und Nordbaden und aus Württemberg teil. "Damit ist dies eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Baden", so Ledim Ulusoy, der sich bereits auf die Fortsetzung der Turnierserie am 18. und 19. Januar mit der B- und C-Jugend in Rastatt sowie eine Woche später mit der F-Jugend und den Bambini in Plittersdorf freut. Denn dass ein Verein Turniere für alle Altersklassen ausrichtet, kommt nicht sehr häufig vor. "Viele Spieler kommen so bereits seit vielen Jahren jeden Winter nach Rastatt", erklärt Ulusoy.

Am Samstagmorgen ab 9 Uhr wurde mit dem Turnier der D2 gestartet. Insgesamt zehn Mannschaften spielten zunächst in einer Vorrunde, wobei sich die zahlreichen Zuschauer über jede Menge Tore freuten. Am Ende gewann der 1. FC Eislingen das Finale mit 2:1 gegen SGV Freiburg.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der 1. CFR Pforzheim gegen den SV Sinzheim ebenfalls mit 2:1 durch. Noch spannender war es am Nachmittag bei der D1-Jugend. Hier gewann der SV Sinzheim erst im Neunmeterschießen mit 3:1 ge gen den Offenburger FV. Platz drei ging an den FVGG Weingarten, der das kleine Finale mit 2:1 gegen den gastgebenden Rastatter JFV gewann. Fortgesetzt wurde die Turnierserie am gestrigen Sonntag mit den Spielen der E1- und der E2-Jugend. Für alle Teams gab es am Turnierende Medaillen, während sich die Sieger über Pokale freuten.