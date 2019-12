Mieter hinterlassen unschöne Bescherung

Die ihnen hinterlassene "Bescherung": Gestank, Katzenkot, Mäusedreck, Unrat, überall Essensreste, Schimmel, leere Sekt- und Bierflaschen, der Boden ist rausgerissen, die Zustände sind ekelerregend. Das Haus in der Ötigheimer Mühlstraße ist unbewohnbar - ob es saniert werden kann und vor allem wer das bezahlt, ist die große Frage.

Dennoch ist das Ehepaar aus Bischweier erleichtert. 2017 hatten sie das Haus samt Mietern und Ärger von Ralph Bastians Vater geerbt (das BT berichtete). "Die ganze Situation war extrem belastend", berichtet Elisabeth Bastian von vielen schlaflosen Nächten.

Neben all dem Ärger sitzen Bastians auch auf mindestens 20 000 Euro Kosten - Mietschulden sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Von der erforderlichen Entrümpelung ganz zu schweigen, die sich auf schätzungsweise 7 000 Euro belaufen dürfte. "Die müssen da mit Schutzanzügen und Mundschutz rein", berichtet Bastian vom Termin mit dem Entsorger, "da sind überall Krankheitserreger." Unklar ist auch noch, ob die Substanz des Hauses durch die "Wohnsituation" der Sippe nach den vergangenen sieben Jahren möglicherweise Schaden genommen hat. Ralph Bastian hat einen Gutachter eingeschaltet.

Was ihn besonders ärgert: Sein Vater war 2012 einem Aufruf der Stadt Rastatt gefolgt, wonach die damals zehnköpfige Familie dringend eine Bleibe suchte. Sie hatte in drei Wohnwagen auf dem Kasernengelände Peré gelebt, musste das Areal aber räumen. So zogen im Erdgeschoss die Eltern und die pflegebedürftige Großmutter ein, oben die Tochter mit Mann und sechs Kindern - im Lauf der Jahre kamen weitere Kinder hinzu. Die Miete zahlte das Jobcenter. Auf die Androhung der fristlosen Kündigung zog die junge Großfamilie quasi über Nacht aus - und hinterließ eine völlig vermüllte Wohnung. Viele der Sachspenden, die die Familie damals erhalten hatte, finden sich in den Müllbergen auf dem Dachboden und in der Garage, einschließlich Kinderspielzeug und Fahrräder.

Die Mutter und deren Lebensgefährte (die Großmutter war zwischenzeitlich verstorben) allerdings blieben in der unteren Wohnung. Und zogen auch erst ein Jahr nach einem entsprechenden Gerichtsurteil aus, das die Rechtmäßigkeit der fristlosen Kündigung bestätigt hatte. Erst als sich die Gerichtsvollzieherin für den 4. Dezember zur Zwangsräumung ankündigte, verschwanden auch diese Mieter sang- und klanglos.

Und hinterließen ebenfalls ihren ganzen Müll. In der Küche liegt noch angebrochener Salat, die benutzte Pfanne steht auf dem Herd. In der ganzen Wohnung verdreckte Teller, leere Flaschen, Tüten mit leeren Katzenfutterdosen - und was sonst noch, möchten Bastians gar nicht so genau wissen. "Als ich in die Wohnung kam, lief noch die Waschmaschine", erzählt der Hausbesitzer.

Ob die Stadt Rastatt für ihn jetzt wohl auch einen Hilferuf starten würde oder sich an den ganzen Aufräumarbeiten finanziell beteiligt, fragt sich Bastian. Er wundert sich jedenfalls nicht mehr, dass so viele Immobilienbesitzer ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen, statt sie zu vermieten. Denn wenn man an solche Mieter gerate, sei es extrem schwierig, diese aus der Wohnung zu bekommen. "Das Recht ist eher aufseiten der Mieter", findet Bastian und stellt verbittert fest: "Mein Vater wollte helfen und wir bleiben jetzt auf dem ganzen Schrott und den Kosten sitzen."

Was mit dem Haus nun passieren wird, ist noch unklar. Bastians haben die Schlösser ausgetauscht und wollen erstmal zur Ruhe kommen.