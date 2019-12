Zumindest die Kunsthandwerker sind diesmal zufrieden

Zehn Tage lang war Ingrid Reitinger mit ihren italienischen Spezialitäten im Schlosshof präsent und lobt die tolle Stimmung: "Uns hat es richtig gut gefallen. Wir würden gerne im nächsten Jahr wiederkommen", so ihr Fazit. Mit Blick auf ihr Sortiment freut sie sich, dass neben dem italienischen Glühwein vor allem der Käsekuchen sehr guten Absatz fand: "Wir waren bereits zwei Tage vor Ende der Schlossweihnacht ausverkauft", so Ingrid Reitinger.

Auch Nathalie Diebold aus Biberach, die Schmuck und Selbstgefertigtes mit Schwarzwaldmotiven angeboten hat, ist zufrieden: "Es hat Spaß gemacht", lautet ihr Fazit. Auch sie will, wenn möglich, im nächsten Jahr wieder nach Rastatt kommen. Nebenan sind auch von Yvonne Roos, die einen Stand mit Likören aus Berlin betreut hat, positive Stimmen zu hören: "Bei uns kann sich keiner beschweren. Es lief gut", sagt sie.

Noch besser wäre das Geschäft freilich gelaufen, wenn das Wetter mitgespielt hätte. "Die Regentage vermiesen die Bilanz ein wenig", bilanziert Hugo Levy, der neben einem großen Glühweinstand auch das historische Kinderkarussell betrieben hat. Er bedauert, dass das Karussell von den Besuchern nicht wie erhofft angenommen wurde. Generell ist das Konzept der Schlossweihnacht für Hugo Levy aufgegangen. "Wenn im nächsten Jahr noch an ein paar kleinen Stellschrauben gedreht wird, dann passt das", so sein Fazit.

Am Sonntagabend ist auch OB Hans Jürgen Pütsch noch einmal in den Schlosshof gekommen. "Dank der guten Planung gab es auch bei schlechtem Wetter verschiedene Zelte, in denen sich die Besucher unterstellen konnten", betont er und freut sich vor allem über die gute Kooperation mit der staatlichen Schlösserverwaltung, die für die Illumination der Schlossfassade gesorgt haben. Auch dieses Mal war die Schlossweihnacht bereits von Weitem sichtbar und hat zahlreiche Besucher in Weihnachtsstimmung versetzt. Eine Neuauflage für das Jahr 2020 ist bereits gesichert.

Mit der Versteigerung zum Abschluss wird nun so mancher Weihnachtsbaum, der noch bis zum Sonntagabend die Schlossweihnacht schmückte, in den Wohnzimmern der Region für weihnachtlichen Duft und Glanz sorgen. Zu Preisen zwischen fünf und 35 Euro wurden die Bäume am Sonntagabend von Markus Lang und Alisia Meisch versteigert. Heiße Bietergefechte gab es dabei nicht, denn viele Interessierte hatte sich ihren Baum bereits zuvor ausgesucht und warteten geduldig, bis dieser an der Reihe war.

"Ich finde die Aktion sehr gut. Bereits in den letzten Jahren haben wir unseren Weihnachtsbaum immer von der Schlossweihnacht gehabt", berichtet Margit Saldern und macht sich auf die Suche nach dem für sie passenden Baum. Die Auswahl ist groß, denn weit mehr als 100 Bäume standen während der Schlossweihnacht im Hof der Barockresidenz. Auch Kevin Haist ist gemeinsam mit seinem Papa Michael auf der Suche nach dem besten Baum, der dann gemeinsam geschmückt werden soll. "Größe und Schönheit entscheiden", nennt der 13-Jährige die Kriterien bei der Suche. Die Auswahl ist dabei größer als die Nachfrage, sodass am Ende jeder einen Baum bekommt. Diese konnten am gestrigen Montag im Schlosshof abgeholt werden. Der Erlös der Versteigerung geht an einen guten Zweck, wie Organisator Markus Lang berichtet.

Derweil lockt der traditionelle Rastatter Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz noch bis 23. Dezember auf das Areal zwischen St.-Alexander-Kirche und Rathaus.