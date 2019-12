Ja zur Landesgartenschau

Forbach

Infos über Kraftwerkspläne Forbach (mm) - Der Ausbau des Forbacher Pumpspeicherkraftwerks der EnBW war am Dienstagabend Thema der Gemeinderatssitzung. Projektleiter Ulrich Gommel informierte das Gremium über den aktuellen Sachstand. An der grundlegenden Planung habe sich nichts geändert (Foto: kv). » Weitersagen (mm) - Der Ausbau des Forbacher Pumpspeicherkraftwerks der EnBW war am Dienstagabend Thema der Gemeinderatssitzung. Projektleiter Ulrich Gommel informierte das Gremium über den aktuellen Sachstand. An der grundlegenden Planung habe sich nichts geändert (Foto: kv). » - Mehr

Karlsruhe

Walter gießt Öl ins Derby-Feuer Karlsruhe (red) - Vor dem brisanten Derby in Stuttgart an diesem Sonntag spricht KSC-Trainer Alois Schwartz seinem VfB-Kollegen Tim Walter den Respekt ab. Das Verbal-Duell der beiden Coaches heizt die ohnehin hitzige Atmosphäre zusätzlich an. Nötig wäre das nicht. » Weitersagen (red) - Vor dem brisanten Derby in Stuttgart an diesem Sonntag spricht KSC-Trainer Alois Schwartz seinem VfB-Kollegen Tim Walter den Respekt ab. Das Verbal-Duell der beiden Coaches heizt die ohnehin hitzige Atmosphäre zusätzlich an. Nötig wäre das nicht. » - Mehr

Karlsruhe

Walter gießt Öl ins Derby-Feuer Karlsruhe (red) - Vor dem brisanten Derby in Stuttgart an diesem Sonntag spricht KSC-Trainer Alois Schwartz seinem VfB-Kollegen Tim Walter den Respekt ab. Das Verbal-Duell der beiden Coaches heizt die ohnehin hitzige Atmosphäre zusätzlich an. Nötig wäre das nicht. » Weitersagen (red) - Vor dem brisanten Derby in Stuttgart an diesem Sonntag spricht KSC-Trainer Alois Schwartz seinem VfB-Kollegen Tim Walter den Respekt ab. Das Verbal-Duell der beiden Coaches heizt die ohnehin hitzige Atmosphäre zusätzlich an. Nötig wäre das nicht. » - Mehr

Bielefeld

"Zeichen der Geschlossenheit" Bielefeld (tt) - Die Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands Rastatt, Birgit Gerhard-Hentschel, zieht eine positive Bilanz des Bundesparteitags in Bielefeld: "Wir haben ein starkes Zeichen der Geschlossenheit gesetzt", so die Delegierte im Interview mit dem BT (Foto: Trittmann). » Weitersagen (tt) - Die Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands Rastatt, Birgit Gerhard-Hentschel, zieht eine positive Bilanz des Bundesparteitags in Bielefeld: "Wir haben ein starkes Zeichen der Geschlossenheit gesetzt", so die Delegierte im Interview mit dem BT (Foto: Trittmann). » - Mehr