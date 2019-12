Ferienbetreuung wird ausgebaut Iffezheim (mak) - Die Verwaltung der Renngemeinde hat auf eine Umfrage des Elternbeirats der Grundschule reagiert und Gespräche mit Dienstleistern geführt, damit es künftig nicht nur wie bisher in den Sommerferien, sondern auch in den Oster- und Pfingstferien eine Kernzeitbetreuung gibt. Der Gemeinderat hatte Mitte April dem Vorhaben zugestimmt, am Montag votierte das Gremium dafür, mit den Mobilen Pädagogischen Dienste (MOPÄDD) aus Baden-Baden einen Dienstleistungsvertrag auszuhandeln. (mak) - Die Verwaltung der Renngemeinde hat auf eine Umfrage des Elternbeirats der Grundschule reagiert und Gespräche mit Dienstleistern geführt, damit es künftig nicht nur wie bisher in den Sommerferien, sondern auch in den Oster- und Pfingstferien eine Kernzeitbetreuung gibt. Der Gemeinderat hatte Mitte April dem Vorhaben zugestimmt, am Montag votierte das Gremium dafür, mit den Mobilen Pädagogischen Dienste (MOPÄDD) aus Baden-Baden einen Dienstleistungsvertrag auszuhandeln. Bei drei Dienstleistern hatte die Gemeinde zuvor bezüglich einer Kernzeitbetreuung in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien angeklopft, die Caritas und MOPÄDD hatten ein Angebot abgegeben. "Ich denke, dass wir mit MOPÄDD ganz gut unterwegs sind", meinte Bürgermeister Christian Schmid. Es ist vorgesehen, dass in den Oster- und Pfingstferien jeweils zwei Wochen eine Kernzeitbetreuung angeboten wird, in den Sommerferien drei Wochen, wobei der genaue Zeitraum noch festzulegen ist. Bislang nehmen zwischen zwölf und 15 Kinder die Ferienbetreuung in Anspruch. Grundsätzlich waren für beide Dienstleister zwei Angebotsformen vorstellbar: Halbtagsbetreuung (7.30 bis 13.30 Uhr) und verlängerte Öffnungszeiten (7.30 bis 15 Uhr). Allerdings wäre bei den verlängerten Öffnungszeiten ein Mittagessen erforderlich, was das Angebot entsprechend verteuern würde. Die Verwaltung empfahl deshalb dem Gemeinderat die Halbtagsform im kommenden Jahr auszuprobieren und danach zu bewerten. Der Betreuungsbedarf könne noch individueller am Bedarf ausgerichtet werden. Die Kernzeitbetreuung soll im Neubau der Grundschule stattfinden und besteht aus einem Mix aus Ausflügen zu regionalen Zielen und Beschäftigungen vor Ort (Basteln, Spielen, Vorlesen). Beatrice Müller (FWG) wollte wissen, welche Tendenz die letzte Evaluation der Kernzeitbetreuung ergeben habe. Man habe bislang immer nur den Bedarf abgefragt, sagte Schmid. Harald Schäfer (SPD) betonte, dass es einen Gemeinderatsbeschluss gebe, demzufolge sich die Kernzeitbetreuung komplett selbst decken sollte. Einen solchen Beschluss gebe es nicht, entgegnete der Rathauschef.

