Haushalt weist erneut Rekordvolumen auf

Rathaus: Große Schäden am Dach Baden-Baden (hez) - Auf die Stadt kommen unerwartete Ausgaben in beträchtlicher Höhe zu, denn das Dach des denkmalgeschützten Rathauses in der Altstadt weist einen umfassenden Schaden auf und muss saniert werden. Dies wurde erst vor wenigen Tagen festgestelllt (Foto: wiwa).

Rücklagen 2020 aufgebraucht Loffenau (stj ) - Nach vielen "fetten Jahren" zeichnet sich eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Die Gemeinde Loffenau bekommt das zu spüren und muss sparen. 2020 werden die Rücklagen der Gemeinde aller Voraussicht nach komplett aufgebraucht sein (Foto: av).

104 Milliarden Euro Stuttgart (bjhw) - Der Beratungsmarathon des baden-württembergischen Doppelhaushalts für Jahre 2020/2021 mit seinen Ausgaben von rund 104 Milliarden Euro war geprägt von dem Umstand, dass er tief in den nächsten Landtagswahlkampf reichen wird (Foto: dpa).

Kein kostenloser Bus-Transfer Baden-Baden (fvo) - Baden-Baden erwägt nicht, dem Beispiel anderer Städte zu folgen, und etwa in der Vorweihnachtszeit zumindest an Adventssamstagen eine kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel anzubieten. Als Grund werden zu hohe Kosten genannt (Foto: hol).