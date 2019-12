Quietschen bis zum Auftritt - und dann der Wow-Effekt

Keine Ahnung, woran es liegt - aber es gelingt mir beim morgendlichen Üben kaum, eines unserer kurzen Lieder zweimal durchzuspielen, ohne dass die Luft irgendwo anders entweicht als durch das Instrument. "Falsche Ansatztechnik", kommentiert meine Tochter, "musste halt üben." Wenn das so einfach wäre! Ich probiere unterschiedliche Blättchen in unterschiedlichen Stärken, versuche, den Ansatz zu verbessern - es klappt einfach nicht. Das ist ein toller Zeitpunkt für so etwas, denke ich. Kurz vorm Konzert. Und das, nachdem es nun seit Wochen eigentlich richtig gut geklappt hat.

Ein Plan B muss her, ganz dringend. Wie der lautet? (Lehrerin und Dirigent, jetzt bitte nicht weiterlesen): Das Üben einstellen und notfalls beim Konzert nur so tun als ob. Den Einwand meiner Familie, dass das ganz schön peinlich werden könnte, wenn es alle so machen, ignoriere ich. Ist ja auch nur Plan B für den schlimmsten Quietsch-Notfall.

Dabei lief in der letzten Orchesterprobe alles noch glatt. Also so glatt, wie es bei einem Anfängerorchester eben laufen kann. An der Intonation wäre noch zu arbeiten, "aber das kommt schon noch", kommentiert Dirigent Peter Müller die Versionen von "In dulci jubilo" und "Macht hoch die Tür", die er auf unsere Instrumente und unser Können zugeschnitten hat. Er ist jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass wir die zwei Lieder im Rahmen des Kirchenkonzerts vom Musikverein spielen - "oder wollt ihr nicht?", fragt er beim Blick in unsere zweifelnden Gesichter. "Wollen schon", denke ich, "aber nach können klang das gerade nicht." Müller redet uns ins Gewissen: " Ihr seid Anfänger, das ist doch klar, dass das noch nicht perfekt sein kann, und das weiß ja auch jeder!" Und schiebt hinterher: "Die Kinder freuen sich immer, wenn sie auftreten können." Na gut, Kinder spielen meistens einfach unbefangen drauflos. Das fehlt uns Erwachsenen vermutlich irgendwie.

Peter Müller jedenfalls als alter Routinier findet, wir bräuchten eigentlich gar keine Generalprobe - da protestieren wir dann aber doch. Mal wissen, wo man sitzt, vor allem wenn wir in der Kirche die Plätze mit dem großen Orchester tauschen sollen, ist sicher kein Fehler. Zudem muss man sich doch auch an die andere Akustik gewöhnen, das kenne ich schon vom Chor. Und noch eine wichtige Frage will geklärt sein: Was ziehen wir an? "Schwarz", sind wir uns schnell einig. Na dann.

Bei der Generalprobe am Samstagnachmittag lauschen wir andächtig dem großen Orchester. Klingt alles sehr homogen, auch die Dynamik kommt deutlich zum Tragen: Lautere und leisere Passagen wechseln sich ab. Nicht wie bei uns: Wir sind doch eher gleichbleibend laut und spielen irgendwie nach dem Motto "Hauptsache, wir kommen durch". Es gibt jedenfalls noch Luft nach oben.

Bleibt die spannende Frage, wie das Publikum am Abend das beurteilen wird. Das Lampenfieber steigt merklich - aufgeregtes Getuschel ist die Folge. Ich wäre nur froh, wenn ich es schaffe, meinen Part ohne Quietschtöne durchzuspielen. Man will ja nicht negativ herausstechen. Das Hauptorchester spielt zunächst drei Stücke, dann folgt der Wechsel. Zeit, um noch einmal tief Luft zu holen und sich zu konzentrieren. Fokko Sprenger-Gondesen moderiert uns dann schließlich so wohlwollend an, dass die gewisse Anspannung, die wohl einfach dazugehört, bei mir plötzlich wie verflogen ist. "Bedenken Sie, im Hauptorchester spielen die Musiker im Durchschnitt 38 Jahre, im Anfängerorchester im Durchschnitt eineinhalb Jahre, und sie proben erst seit einem halben Jahr", spricht er zum Publikum in der nicht ganz voll besetzten Kirche. Dann ist es so weit. "Eins, zwei, drei, vier", zählt Peter Müller an - und Einsatz. Es klappt! Ohne Quietschen, mir fallen drei Steine vom Herzen. Und wir erhalten sogar großen, sehr wohlwollenden und aufmunternden Applaus - und anerkennende Worte von Roland Kopp, Dirigent des Hauptorchesters. Na, wenn das nicht motiviert!

Dennoch ist Zuwachs willkommen. Alle, die uns vorm Konzert angesprochen haben, sind hiermit noch mal herzlich eingeladen. Das Anfängerorchester probt montags um 18.30 Uhr in der Wolf-Eberstein-Halle Muggensturm - allerdings erst wieder am 13. Januar 2020.