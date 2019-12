Bäume im Blickpunkt

Gernsbach

"Stolpersteine" in Gernsbach Gernsbach (stj) - Die Stadt beteiligt sich am Projekt "Stolpersteine". Damit soll die Erinnerung an verfolgte oder ermordete Opfer der NS-Zeit sichtbar gemacht werden, die in Gernsbach ihren letzten selbst gewählten Wohnort hatten oder sich dort zwangsweise aufhalten mussten (Foto: av).

125 Obstbäume verteilt Kuppenheim (ar) - 125 junge Obstbäume haben auf Wiesengrundstücken in Kuppenheim und Oberndorf eine neue Heimat gefunden. Im Rahmen der Streuobstinitiative wurden die Bäumchen an ihre Besitzer übergeben. Die Kosten für Bäume und Zubehör trägt die Streuobstinitiative (Foto: ar).