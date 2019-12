Weiterer Stadtplaner soll Wildwuchs verhindern Rastatt (ema) - Nach den Dorfentwicklungsplänen setzt die Stadt Rastatt jetzt noch einen drauf, um Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental und Wintersdorf voranzubringen. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne, um eine gedeihliche Entwicklung in den Dörfern zu gewährleisten. Dafür soll im Rathaus eigens eine Stelle geschaffen werden.

Auslöser der Initiative ist die Erkenntnis, dass mittlerweile der Wohnungsdruck auch die Dörfer erfasst. Der Planer Markus Neppel vom Büro Astoc, der im Auftrag der Verwaltung eine Rahmenkonzeption für die Stadtteile entwickelt und in einen historischen Zusammenhang eingeordnet hat, erklärte im Gremium, dass man sich "von der Entwicklung nicht überrollen" lassen solle. An vielen Stellen in den Dörfern seien Veränderungen erkennbar, weil Altbauten kaum noch sanierungsfähig seien. Es entstünden "marktübliche Wohnformen", die auf Kosten des Dorfcharakters gehen könnten. Immer häufiger haben es die Behörden mit Bauanträgen in Ortsbereichen zu tun, in denen kein Bebauungsplan besteht und deshalb im Einzelfall nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches und damit unter Beachtung der näheren Umgebung entschieden werden muss. Konkret geht es auch darum, das Potenzial für Nachverdichtungen zu nutzen, was die bisherigen Beurteilungsgrundlagen oft vereiteln. Ziel ist es nun, zusätzlich zu den bereits beschlossenen Dorfentwicklungsplänen für alle fünf Orte städtebauliche Rahmenpläne vorzulegen, mit denen in besonders "gefährdeten" Bereichen städtebaulich-strukturelle Entwicklungsziele formuliert werden, um Wildwuchs zu verhindern. Auf dieser Grundlage ist es laut Verwaltung einfacher möglich, im Bedarfsfall kurzfristig Bebauungspläne auf den Weg zu bringen. Zum einen könne man damit moderat nachverdichten und zugleich erhaltenswerte Gebäude und Freiflächen sichern beziehungsweise deren künftige Bebauung regeln. Für die Umsetzung soll deshalb ein zweiter Stadtplaner eingestellt werden - eine Position, die in der ersten Lesung des Etatentwurfs für 2020 nicht gleich auf Wohlwollen gestoßen ist. OB Hans Jürgen Pütsch sagte jetzt allerdings zu, dass die Stelle erst zum 1. Januar 2021 besetzt werden soll.

