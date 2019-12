Siegfried Schaaf hört nächstes Jahr gesundheitsbedingt auf

(red) - Siegfried Schaaf gibt sein Amt als Bürgermeister von Steinmauern auf. Wie er am Mittwochmorgen mitteilte, will er sich zum 30. September 2020 von der Aufgabe zurückziehen. Er führt dafür persönliche, vor allem gesundheitliche, Gründe an (Foto: red/av). » - Mehr

Muggensturm