Bäume im Blickpunkt

(red) - Am Freitag, 20. Dezember, wird um 13 Uhr die Landesstraße 67 bei Kuppenheim mit dem neuen straßenbegleitenden Radweg und die Förcher Kreuzung von Regierungspräsidentin Sylvia Felder für den Verkehr freigegeben (Foto: Ellwanger). » - Mehr

(ar) - In Kuppenheim wurden bisher 1 239 Bäume auf städtischem Boden erfasst, 17 Prozent des Baumbestands stehen noch aus. Grund: Die Kommunen müssen im Rahmen ihrer Straßenverkehrssicherungspflicht auch Bäume regelmäßig auf Schäden kontrollieren (Foto: ar). » - Mehr