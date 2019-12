Nach 131 Jahren schließt "der Glaser Friedrich"

(fuv) - Heute geht im Dörfel eine Handwerksära zu Ende. Nach 131 Jahren schließt die Glaserei und Fensterbau Friedrich GmbH in der Bertholdstraße.

Ein holpriger Weg führt vom Hoftor hinunter, dann geht's gleich rechts über zwei Stufen in einen kleinen Werkraum, die Glaserei, in der es Jahrzehnte lang nach Leinöl-Kitt roch. Der holprige Weg führt weiter zur Treppe, die hinauf geht zu einer Holztüre mit Glas. Wer sie durchschreitet, steht in einem Stück Rastatter Handwerksgeschichte. Die Fensterbauwerkstatt - altes Holz, Bogenfenster, eine Zeitreise. Die Geschichte des Familienunternehmens, das für viele Rastatter "der Glaser Friedrich" hieß, begann 1888 im Dörfel, jedoch nicht in der Bertholdstraße. Valentin Rudolf Friedrich gründete in der Ritterstraße 40 - neben der heutigen Reinigung Wunsch - eine Glaserei. Von Anfang an gehörten die Glaserei und der Fensterbau zusammen.

Die ersten Jahre des erfolgreichen Handwerksbetriebs liegen im Dunkeln. Die Urenkel Holger und Martin Friedrich - er ist der letzte Geschäftsführer - wissen leider nichts über die Zeitspanne von den Anfängen bis in die 1930er Jahre, wie sie bedauern. 1930 jedenfalls erfolgte der Umzug an den bekannten Standort in der Bertholdstraße 2. Die Söhne des Firmengründers, Rudolf und Karl Friedrich, hatten das dortige Wohnhaus mit einer Etagenwerkstatt und genügend großem Grundstück für die Holzlagerung gekauft. Dies sollte über Jahrzehnte Arbeitsstätte und Heim für die Familien sein. Die nächste Zäsur erfolgte 1971. In dem Jahr starb Rudolf Friedrich. Bruder Karl war drei Jahre zuvor verstorben. Seine Frau Ida und die Söhne und Glasermeister Werner und Heinz Friedrich übernahmen die Firma. Nach Ida Friedrichs Tod firmierten Werner und Heinz das Unternehmen in die Glaserei Friedrich GmbH um. Mittlerweile hatte sich die Friedrichsche Tradition fortgesetzt. Wieder waren es die Söhne der Chefs, Holger und Martin, die ab 1989 den Glaserei- und Fensterbaubetrieb weiterführten. Der heute 67-jährige Holger Friedrich ging aus gesundheitlichen Gründen vor vier Jahren in den Ruhestand. Martin ist es nun also, der sozusagen den Schlüssel rumdreht. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge", wie die beiden bekennen. Auch für den bald 59-jährigen Martin Friedrich sind es gesundheitliche Gründe, die ihn dazu bewegten, das Traditionsunternehmen zu schließen. Stolz sind die Friedrichs rückblickend darauf, dass die meisten Mitarbeiter in der Firmengeschichte von der Lehre bis zur Rente in der Firma blieben.

Viel Kunden würden es bedauern, dass nun Schluss ist, erzählen die beiden. Die Glaserei Friedrich ist nun Geschichte. Auch die Gebäude werden verschwinden. Das 1 300 Quadratmeter große Gelände wurde an einen Karlsruher Projektentwickler verkauft. Was in der Bertholdstraße 2 entstehen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist indes, dass die Maschinen der Glaserei Friedrich noch nicht Geschichte sind. In der Werkstatt eines Waisenhauses sollen an ihnen junge Moldawier eine Schreinerausbildung absolvieren.